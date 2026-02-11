دراسة طبية تفند أسطورة بقاء العلكة في المعدة لسنوات

شفق نيوز- متابعة

تنتشر العديد من الخرافات حول العلكة (اللبان)، وأشهرها أنها تبقى في المعدة لمدة سبع سنوات إذا ابتُلعت، فهل هذا الادعاء صحيح علميا؟.

فالأساس أن العلكة "مادة غير قابلة للذوبان تمنح العلكة مرونتها وقدرتها على المضغ لفترة طويلة، وهي المكون الرئيسي المصنوع من مزيج من البوليمرات الطبيعية والصناعية، ولا يهضمها الجسم".

أما المُحليات: تعطي العلكة طعما حلوا، والنكهات تضفي مذاقا متنوعا، كذلك المثبتات والملونات: تحافظ على شكل العلكة ولونها.

وعند ابتلاع العلكة، تصل إلى المعدة مثل أي طعام آخر، وعلى الرغم من أن القاعدة لا تهضم بواسطة العصارات المعدية أو الإنزيمات، إلا أن العلكة لا تبقى في الجسم للأبد، فهي تمر عبر الجهاز الهضمي دون تغيير يذكر، وتُطرح مع الفضلات عادة خلال يوم إلى ثلاثة أيام.

أما الأطفال الصغار، فقد يؤدي ابتلاع أجسام كبيرة إلى انسداد معوي بسبب صغر حجم الجهاز الهضمي، كذلك أن ابتلاع عدة قطع من العلكة في وقت قصير قد يسبب انسدادا معويا، خصوصا عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هضمية.

ونصائح السلامة، فلا تُعطَ العلكة للأطفال الصغار، كما يُنصح بالتخلص من العلكة عندما تفقد نكهتها لتجنب ابتلاعها عن طريق الخطأ.