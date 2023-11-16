دراسة طبية.. الأطعمة "فائقة المعالجة" تسبب السرطان

شفق نيوز / توصلت دراسة جديدة إلى أنّ تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر تشخيص الإصابة بالأمراض المتزامنة، أو الإصابة بأمراض مزمنة متعددة مثل السكري، وأمراض القلب، والسرطان.

وأفادت مساعدة مدير الأبحاث والسياسات في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، الذي موّل الدراسة، هيلين كروكر، في بيان، بأنّ "الأمر المهم الذي توصلت إليه هذه الدراسة الكبيرة يتمثّل بأنّ تناول المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، لا سيما من المنتجات الحيوانية والمشروبات المحلاة، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، إلى جانب مرض آخر مثل السكتة الدماغية أو مرض السكري".

وعلّق توم ساندرز، الأستاذ الفخري للتغذية وعلم التغذية في كينغز كوليدج لندن، غير المشارك في الدراسة، بأنّ الخطر المتزايد كان متواضعًا.

وأضاف في بيان له: "تشير هذه الدراسة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المتزامنة المرتبطة بزيادة تناول الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 9%".

وتابع: "لقد تم قياس تناول الطعام من خلال استبيان أجري منذ وقت طويل. وهذا أمر مهم لأنّ الأنماط الغذائية تغيّرت بشكل ملحوظ في السنوات الـ25 الماضية، مع تناول المزيد من الطعام خارج المنزل وشراء المزيد من الأطعمة الجاهزة".

أما باحث التغذية إيان جونسون، الزميل فخري بمعهد كوادرام للعلوم البيولوجية في نورويتش، المملكة المتحدة، غير المشارك في الدراسة، فرأى أنه في حين لم تتمكن الدراسة من الإثبات على نحو قاطع أن الأطعمة فائقة المعالجة هي السبب المباشر للأمراض المتزامنة، فقد أظهر قدر كبير من الأبحاث الأخرى وجود صلة بين بعض الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) والأضرار الصحية.

ولفت جونسون في بيان إلى أنه "مع أخذ جميع الأدلة العلمية الأخرى، يُحتمل أنّ بعض أنواع UPF تزيد من خطر الإصابة بأمراض لاحقة، إما لأنها ضارّة بشكل مباشر، أو لأنها تحلّ مكان الأطعمة الصحية مثل الخضار، والفاكهة، والمكسرات، والبذور، وزيت الزيتون، وغيرها".

وأشار المؤلف المشارك هاينز فريسلينغ، عالم التغذية والتمثيل الغذائي في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، في بيان له، إلى أنّ نتائج الدراسة مثيرة للقلق لأن الأطعمة فائقة المعالجة في أوروبا تشكل "أكثر من نصف استهلاكنا الغذائي اليومي". وقدرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة في عام 2019، أن حوالي 71% من الإمدادات الغذائية قد تكون معالجة للغاية.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مكونات "لا تستخدم مطلقًا أو نادرًا في المطابخ، أو فئات من الإضافات التي تتمثل مهمتها بجعل المنتج النهائي مستساغًا أو أكثر جاذبية".