دراسة صينية: الشاي الأخضر سلاح طبيعي ضد الالتهابات والشيخوخة

شفق نيوز- بكين

خلص باحثون من معهد أبحاث الشاي التابع لأكاديمية العلوم الزراعية الصينية، إلى أن التناول المنتظم للشاي، وخاصة الشاي الأخضر، يقدم فوائد صحية متعددة.

وربط التقرير بين تناول الشاي الأخضر وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، والسكري، وبعض أنواع السرطان، كما أشار إلى تأثيرات وقائية على الدماغ، وإبطاء فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالعمر، وتقليل الالتهابات، وقد أُنجزت الدراسة تحت إشراف الأستاذين مينغتشوان يانغ ولي تشو، واعتمدت على تجارب مختبرية وأبحاث شارك فيها البشر.

ويستخلص الشاي من نبات كاميليا سينينسيس الذي استُهلك عبر القرون، وترتبط فوائده الصحية بمركبات البوليفينول، وخاصة الكاتيشين، التي تتركز بشكل أكبر في الشاي الأخضر.

وأظهرت الأبحاث أن الشاي "يخفض ضغط الدم ويحسّن مستويات الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يشربونه بانتظام، كما يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في التحكم بوزن الجسم، وإبطاء التدهور المعرفي، وتقليل مؤشرات مرض الزهايمر لدى كبار السن، بالإضافة إلى تقليل فقدان الكتلة العضلية".

ويحذر الباحثون من "ضرورة تناول الشاي بدون سكر، حيث قد تحتوي المشروبات المعبأة على سكريات ومواد حافظة"، كما أشاروا إلى "احتمال وجود مبيدات حشرية، معادن ثقيلة، وجسيمات بلاستيكية دقيقة في أكياس الشاي، على الرغم من أن ذلك لا يشكل تهديدا خطيا لمعظم الناس. ويجب مراعاة أن الشاي قد يقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم، وهو أمر مهم للأشخاص ذوي الاحتياجات الغذائية الخاصة".

ويختتم مؤلفو البحث بتأكيد "أهمية تفضيل أنواع الشاي التقليدية، والحد من المشروبات المصنعة، وممارسة التناول المعتدل والمنتظم للشاي، بما يسهم في تبني نمط حياة صحي".