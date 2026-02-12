دراسة صادمة.. واحد من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم

شفق نيوز- متابعة

قال علماء في جامعة "سيتشينوف" الروسية إن واحداً من كل ستة أشخاص في العالم يُعد مصاباً بالعقم، مشيرين إلى أن المشكلة تطال نحو 17.6% من سكان العالم.

وجاء التصريح على لسان طبيب المسالك البولية وأمراض الذكورة والأستاذ المساعد في معهد المسالك البولية والصحة الإنجابية البشرية بجامعة "سيتشينوف" دميتري كوروليوف، بمناسبة اليوم العالمي للصحة الإنجابية في 12 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح كوروليوف أن "17.6% من سكان العالم يُعتبرون مصابين بالعقم، أي أن واحداً من كل ستة أشخاص، رجالاً أو نساءً، يعاني من هذه المشكلة"، مبيناً أن "مساهمة الرجال في عملية الإنجاب تصل إلى 50%".

وأضاف أن العقم لدى الرجال ينتج عادة عن التشوهات الجينية، ودوالي الخصية، والسمنة، والأمراض المرتبطة بها مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

ونصح كوروليوف الرجال بعد سن الأربعين بإجراء فحوصات دورية تشمل مستوى هرمون التستوستيرون، والغلوكوز، وهرمونات الغدة الدرقية، بهدف متابعة الصحة الإنجابية.

وأشار إلى ضرورة فحص مستوى التستوستيرون الحر والكلي، إلى جانب مستوى الغلوكوز والهيموغلوبين الغليكوزيلاتي، لما له من تأثير مباشر في الأوعية الدموية والانتصاب، فضلاً عن فحص هرمونات الغدة الدرقية ومؤشرات الأورام.

كما أوصى الطبيب بإجراء فحص المستقيم الرقمي لدى طبيب المسالك البولية، لما يوفره من دقة في تشخيص تضخم البروستاتا الحميد أو سرطان البروستاتا.