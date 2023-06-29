دراسة صادمة.. غطاء "وسادة النوم" أكثر تلوثاً من مقعد المرحاض

شفق نيوز / وجدت دراسة حديثة، أن لغطاء الوسادة غير المغسول أن يأوي 3 ملايين بكتيريا بعد أسبوع واحد فقط، وهو ما يزيد بنحو 17 ألف مرة عن متوسط ما يحتويه مقعد المرحاض، وفقا لتقرير لموقع Amerisleep.

وتضمنت الدراسة تحليل بيانات نظافة المراتب وأغلفة الوسائد والملاءات، بالإضافة إلى تفصيل مسببات الأمراض المحتملة الكامنة بين الملاءات.

وتعد المواد المسببة للحساسية والفطريات والجلد الميت من بين الجزيئات المقلقة التي لا ترغب في الاسترخاء معها في الليل، ويمكن أن تجتذب عث الغبار والمخلوقات المجهرية التي تتغذى على خلايا الجلد المقشرة.

ويحذر الخبراء من أن أغطية الوسائد، على وجه التحديد، يجب تغييرها بشكل روتيني، وأكثر من مرة واحدة في الأسبوع (أو في الشهر).

وقال الدكتور هادلي كينغ: "عندما تدخل السرير، فإنك تلوث ملاءات الأسرة بخلايا الجلد الميتة (نحو 50 مليونا يوميا)، والعرق، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر، وأي شيء آخر التقطته خلال النهار، من حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة".

وتابع: "خلايا الجلد الميتة والعرق توفر الغذاء لعث الغبار وتجذبها إلى سريرك وتساعدها على التكاثر".