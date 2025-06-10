دراسة صادمة: النوم قبل غروب الشمس قد يهدد حياتك

شفق نيوز/ كشف باحثون من الولايات المتحدة، أن النوم خلال فترة ما قبل غروب الشمس، وخاصة في ساعات الظهيرة والعصر، قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

الدراسة التي أجراها فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام، اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 86 ألف شخص على مدار 11 عاماً، حيث تم تزويد المشاركين بأجهزة صغيرة ترصد أنماط نومهم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساء.

ووفقًا لما نُشر في الدورية العلمية المتخصصة في أبحاث النوم "سليب" (Sleep)، تبين أن متوسط فترة القيلولة النهارية بلغ نحو 24 دقيقة، وكانت أكثر الأوقات شيوعًا للنوم بين التاسعة والحادية عشرة صباحاً، في حين أن النوم بين الساعة 11 ظهراً والواحدة بعد الظهر كان أقل شيوعاً.

لكن ما أثار الانتباه فعلياً هو أن الأشخاص الذين اعتادوا النوم في فترات منتصف النهار وحتى بداية العصر، وكان لديهم اضطراب في أنماط نومهم اليومية، كانوا الأكثر عرضة للوفاة بين المشاركين في الدراسة، إذ توفي أكثر من 5 آلاف منهم خلال فترة المتابعة.

وأوضح رئيس فريق البحث أن "البيانات تشير إلى ارتباط واضح بين فترات النوم في منتصف اليوم والعصر وزيادة المخاطر الصحية، الأمر الذي يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن القيلولة مفيدة دائمًا للصحة"، مؤكداً "الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة الدقيقة بين توقيت النوم وتأثيره على صحة الإنسان".