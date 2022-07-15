دراسة: أشرب الكحول بعد الأربعين لا قبله

شفق نيوز/ أكدت دراسة علمية أن شرب الكحول لمن هم دون سن الأربعين ليس جيدا، ولا يفيد الشباب، ولكن كميات قليلة لكبار السن قد تكون مفيدة.

وتضم الدراسة التي تضمنت بيانات وصفت بأنها "كبيرة"، وأعدها باحثون في جامعة واشنطن - سياتل، أكثر البيانات عن أسباب "المرض والوفاة" في العالم، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

وبعد تحليل البيانات توصل الباحثون إلى أن مخاطر استهلاك الكحول أكبر على الشباب مقارنة بكبار السن، مشيرين إلى أن كأسا من النبيذ الأحمر يوميا قد يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري لمن تجاوزت أعمارهم الـ 40 عاما.

وأوصت الدراسة التي نشرتها مجلة لانسيت الطبية بضرورة التحذير من مخاطر استهلاك الكحول لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عاما، والتي قد تزيد من مخاطر حدوث إصابات لهم بما في ذلك حوادث سيارات والانتحار وارتكاب جرائم قتل.

وتشير التقديرات إلى أن 1.34 مليار شخص من 204 دولة ومدينة، استهلكوا كميات من الكحول بشكل خاطئ في عام 2020.

الطبيبة إيمانويلا جاكيدو، من جامعة واشنطن قالت "رسالتنا بسيطة، لا ينبغي للشباب أن يشربوا، لكن كبار السن قد يستفيدوا من شرب كميات قليلة".

وتمكن الباحثون من تقدير كمية الكحول التي يمكن أن يشربها الشخص قبل تعريض صحته للخطر، مقارنة بشخص لا يشرب أي كحول، والتي حددتها بكأس من النبيذ الأحمر سعته 100 ملميتر على أن لا تتجاوز نسبة الكحول فيه 14 في المئة، أو عبوة "بيرة" سعتها 375 ملميتر على أن لا تتجاوز نسبة الكحول فيها 3.5 في المئة.

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