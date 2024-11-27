دراسة: ربع الشعب الألماني يعاني الاكتئاب

أظهر "مؤشر ألمانيا للاكتئاب" أن ربع البالغين في ألمانيا حتى سن الـ70 عانوا الاكتئاب مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وأن 20% منهم يعيشون في اكتئاب بالوقت الراهن.

ووفقا للمؤسسة الألمانية للمساعدة في علاج الاكتئاب والوقاية من الانتحار، يتم التشخيص بالإكتئاب في حالة وجود اثنين على الأقل من الأعراض الرئيسية الثلاثة للحالة والتي تتمثل في:

فقدان الاهتمام والسعادة.

المزاج الاكتئابي

وقلة الدافعية

بالإضافة إلى عرضين ثانويين إضافيين على الأقل:

اضطرابات النوم

والأفكار الانتحارية.

وفقدان الشهية لمدة أسبوعين أو أكثر.

وبحسب المؤسسة، فإن الاكتئاب مرض خطير يؤثر بشكل بالغ على الطريقة التي يفكر ويشعر ويتصرف بها المصابون به ويسبب معاناة كبيرة.

وشارك في المسح الذي أجرته المؤسسة عبر الإنترنت في إصداااره الثامن 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما.

وبحسب المؤسسة يتقصى هذا المسح الذي تم تمويلة من قل مؤسسة "دويتشه بان"، سنويا المعتقدات والتجارب فيما يتعلق بالاكتئاب بين السكان الألمان.

ووفقا للمؤسسة نادرا ما يتمكن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب من تحرير أنفسهم بمفردهم من مزاجهم الاكتئابي وغياب الدافع وسيطرة الأفكار السلبية، مشددة على أن استمرار بعض الأعراض لمدة أسبوعين على الأقل، قد يشير إلى الإصابة بالاكتئاب.

وبحسب المؤسسة، فإن مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي يمكن أن يساعدا في الخروج منه.