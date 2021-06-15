سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دراسة: حليب الأمهات المرضعات لا يحتوي على فيروس كورونا

Category: منوعـات

Date: 2021-06-15T08:36:11+0000
دراسة: حليب الأمهات المرضعات لا يحتوي على فيروس كورونا

كشفت دراسة طبية حديثة أن حليب الأمهات المصابات بفيروس كورونا لا يحتوي على آثار للفيروس، لكنها أشارت إلى أنه في المقابل "ناقل للأجسام المضادة".

وأوصت الدراسة التي أجرتها هيئة الأبحاث الإسبانية الحكومية الأمهات المرضعات المصابات بمرض كوفيد-19 بـ"الرضاعة الطبيعية" حتى في حال الإصابة.

وبيّنت الدراسة، التي أجريت ضمن مبادرة من المجلس الأعلى للبحث العلمي وأحد المستشفيات الجامعية في فالنسيا وأُطلق عليها عنوان "ميلك كورونا"، أن أياً من عينات حليب الثدي التي أخضعت للتحليل لم تحتو على آثار الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا، على ما أوضحت الباحثة ماريا كارمن كولادو المسؤولة عن المشروع.

لكنها أوضحت أنها تحتوي على الأجسام المضادة التي أفرزها جسم الأم "مما يشير إلى أن حليب الثدي هو أداة ناقلة للأجسام المضادة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد شددت سيسيليا مارتينيز كوستا، من قسم طب الأطفال في مستشفى "كلينيكو دي فالنسيا"، على أن نتائج الدراسة تؤكد "أهمية التوصية بالرضاعة الطبيعية بشكل منهجي في كل الحالات التي تكون لدى الأم عوارض قليلة أو معدومة كلياً".

وكشف بيان عن الدراسة أنه بعد تحليل عينات من حليب الثدي لدى 75 امرأة تلقين لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وتبين وجود أجسام مضادة في كل عينات حليب الأمهات اللواتي تلقين اللقاح، وبمستويات تتفاوت تبعا للقاح.

كذلك أظهرت الدراسة أن حليب النساء اللواتي تلقين جرعة لقاح واحدة بعد الإصابة بالفيروس وحليب النساء اللواتي تلقين جرعتي لقاح من دون أن يصبن بكوفيد-19 يحتوي على المستوى نفسه من الأجسام المضادة.

related

نازي مصاب بكورونا يستنجد بطبيب يهودي ليعالجه

Date: 2020-12-03 16:34:03
نازي مصاب بكورونا يستنجد بطبيب يهودي ليعالجه

تعرّف على المشاهير المصابين بكورونا

Date: 2020-03-13 16:14:28
تعرّف على المشاهير المصابين بكورونا

هندية تستفيق قبل لحظات من حرق جثتها

Date: 2021-05-18 18:47:18
هندية تستفيق قبل لحظات من حرق جثتها

اصابة فنانة كوردية وأسرتها بفيروس كورونا

Date: 2020-10-21 16:42:02
اصابة فنانة كوردية وأسرتها بفيروس كورونا

"المرأة النينجا".. قناع يكهرب الوجه للاستغناء عن عمليات التجميل

Date: 2020-12-24 18:18:34
"المرأة النينجا".. قناع يكهرب الوجه للاستغناء عن عمليات التجميل

كيف تطهّر الكمامة القماشية قبل ارتدائها لأول مرة؟

Date: 2020-07-25 18:42:31
كيف تطهّر الكمامة القماشية قبل ارتدائها لأول مرة؟

دولة تستعين بالحرمل لمحاربة فيروس كورونا

Date: 2021-01-04 17:22:28
دولة تستعين بالحرمل لمحاربة فيروس كورونا

بعد كورونا.. تزايد انتقال البريطانيين للسكن في الريف بنسبة ١٤٤- ٢٧٥٪

Date: 2020-08-21 11:20:09
بعد كورونا.. تزايد انتقال البريطانيين للسكن في الريف بنسبة ١٤٤- ٢٧٥٪