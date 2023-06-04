دراسة حديثة.. علماء يخترقون الخلايا البشرية لصنع الانسولين

شفق نيوز/ تمكن علماء من اختراق الخلايا البشرية التي تنتج الأنسولين، وتوصلوا بفضل ذلك إلى عكس مرض السكري لدى الفئران، وفق دراسة حديثة.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Nature Cell Biology" أعاد العلماء توظيف خلايا المعدة البشرية لإطلاق الأنسولين، ما مكن من إدراة مرض السكري من النوع الأول بشكل فعال.

وكشفت التجربة، التي قادها باحثون من وايل كورنيل ميديسن في الولايات المتحدة، أن عمليات زرع خلايا إفراز الأنسولين في المعدة عكست مرض السكري في الفئران.

وعادة ما تموت الخلايا التي تنتج هرمون الأنسولين لدى المصابين بالسكري مما يضر بقدرتها على نقل الجلوكوز إلى الخلايا للحصول على الوقود.

ويقول جو تشو، أستاذ مشارك في الدراسة من نيويورك، إن المعدة تصنع خلاياها المفرزة للهرمونات، لذلك ليس من المستغرب توجيه خلاياها لإنتاج الأنسولين.

وهرمون الأنسولين أمر بالغ الأهمية في تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم، وعندما لا ينتجه الجسم بشكل كافي تكون هناك مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الموت.

ويأمل الباحثون أن يساعد البحث في دفع الجسم إلى إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي مرة أخرى لمرضى السكري.

ويعد مرض السكري من أسرع الأمراض المزمنة انتشارًا على مستوى العالم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022.