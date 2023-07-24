دراسة حديثة: زيادة جلوس الأطفال أمام شاشات التلفاز  تعرضهم للإصابة بضغط الدم والسكري

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة أجريت في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، عن زيادة فرص إصابة الأطفال والمراهقين بامراض "التمثيل الغذائي"، كلما زاد جلوسهم أمام شاشات التلفاز.

ومع انتشار الأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها، بات العديد من الأطفال والمراهقين مدمنين على ما تقدمه من محتوى يستهدفهم، وهو ما يثير قلق الآباء الذين يخشون على صحتهم الجسدية والنفسية من جراء الوقت الطويل الذي يقضونه في استعمال تلك الأجهزة.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون في نيوزيلندا، نشرت في مجلة "طب الأطفال"، أن زيادة جلوس الأطفال والمراهقين لاستعمال الشاشات مرتبطة بزيادة فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل ضغط الدم والسكري عندما يصبحوا بالغين.

ودرس الباحثون مئات الأطفال في نيوزيلندا عام 1973 وتتبعوهم حتى بلغوا 45 عاما، وخلصوا إلى هذه النتائج.

وجاء في الدراسة، الممولة من مجلس أبحاث الصحة النيوزيلندي، أن "مقدار الوقت الذي تقضيه في مشاهدة التلفاز أثناء الطفولة والمراهقة يرتبط بخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في منتصف مرحلة البلوغ. وقد يكون للتدخلات لتقليل وقت الشاشة للأطفال والشباب فوائد صحية طويلة الأمد".

ويقول موقع "مايو كلينك" إن متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من المشاكل التي تحدث معا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة، الدكتور بوب هانكوكس، وفق موقع شبكة "إيه بي سي" الأميركية، إن الدراسة لا تقول إن التلفاز يسبب تلك الآثار الصحية السيئة، لكن السبب ربما هو الوقت الطويل الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات وهو ما يؤدي إلى قلة النشاط البدني، ويشير أيضا إلى احتمال نشوء عادات غذائية سيئة بسبب مشاهدة إعلانات للأطعمة غير الصحية.

وقال الباحث إن الجلوس لمشاهدة التلفاز يؤدي إلى قلة النشاط "وبالتالي زيادة خطر زيادة الوزن وقلة اللياقة".

ودعت الدكتورة فيرونيكا جونسون، المتخصصة في الطب الباطني وطب الأطفال، إلى دعم الآباء "في مساعدة أطفالهم على أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا".

وقالت "إيه بي سي" إن من المهم تنظيم الوقت الذي يقضيه الأطفال والمراهقين أمام الشاشات، والحرص على تناولهم أطعمة صحية، وزيادة مستوى نشاطهم البدني.