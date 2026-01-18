دراسة حديثة: اللعب على الطاولة يرفع القدرات العقلية للأطفال

شفق نيوز- متابعة

لطالما كانت ألعاب الطاولة وسيلة ممتعة للتواصل مع العائلة والأصدقاء في أمسية هادئة، والآن تظهر دراسة جديدة أنها قد تحمل فوائد طويلة الأمد للدماغ.

وأجرى باحثون في جامعة أوريغون مراجعة شاملة حللت 18 دراسة سابقة تناولت تأثير ألعاب الطاولة الرقمية، التي تعتمد على الأرقام، على مهارات الرياضيات المبكرة لدى الأطفال من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الصف الثاني.

وأظهرت النتائج أن هناك احتمالا بنسبة 76% أن يؤدي لعب هذه الألعاب إلى تحسين مهارات الحساب، خصوصا عند تحريك القطع على مسار رقمي مستقيم (التفاعل العملي مع الأرقام أثناء اللعب (تحريك القطع على الأرقام واحدا تلو الآخر على خط مستقيم) يحسّن مهارات الرياضيات أكثر من مجرد رؤية الأرقام أو العد عقليا).

وقالت جينا نيلسون، إحدى معدات التقرير: "اخترنا هذا الموضوع لأن مهارات الرياضيات المبكرة مؤشر قوي على نجاح الأطفال لاحقا في المدرسة".

وتظهر المراجعة أن جلسات اللعب القصيرة باستخدام ألعاب الطاولة ذات الأرقام الخطية يمكن أن تحسّن بشكل ملحوظ مهارات العد والتعرف على الأرقام وفهم الكميات".

وليس الأطفال فقط من يستفيد من هذه الألعاب؛ فقد أوضحت ناتالي ماكنزي، خبيرة الدماغ والإدراك، أن "ألعاب الطاولة تدعم فترات الانتباه وتنشط الذاكرة وتحسّن مهارات حل المشكلات لدى البالغين أيضا".

وأضافت أن "القواعد الواضحة والسلوكيات الممتعة الموجهة نحو هدف محدد توفر شعورا بالإنجاز وتساهم في التواصل الاجتماعي".

وأوضحت ماكنزي: "تنشط هذه الألعاب عدة مناطق دماغية في الوقت نفسه. تنشط قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن التخطيط واتخاذ القرارات والتحكم في الاندفاع، بينما يشارك الحصين في تذكر التسلسلات والأنماط. كما توفر الألعاب مدخلات متعددة الحواس تشمل المعالجة البصرية والوعي المكاني والحركة الجسدية، ما يعزز قوة الدماغ على المدى الطويل".

ويقوم الباحثان الدكتور نيلسون ومارا سوذرلاند حاليا بتطوير مجموعة من ألعاب الأرقام المبتكرة وكتب قصصية وأسئلة تحفيزية للحوار، لاستخدامها في المنزل مع أولياء أمور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف الفريق إلى دمج ميزات أفضل ألعاب الأرقام اللوحية في لعبة مصممة خصيصا لدراستهم، مع مستويات مختلفة وتحديات اختيارية تتناسب مع قدرات الأطفال.