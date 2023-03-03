دراسة جديدة.. هذا ما تفعله "بدائل السكر" بقلب الإنسان

شفق نيوز / كشفت دراسة جديدة، وجود علاقة بين بدائل السكر أو المحليات الخالية من السعرات وتحديداً "الإريثريتول"، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة التي نشرتها مجلة Nature Medicine، نظر الباحثون في مستويات الإريثريتول في الدم لحوالي 4000 شخص من الولايات المتحدة وأوروبا ووجدوا أن أولئك الذين لديهم أعلى تركيز في الدم من بديل السكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وكان المشاركون، الذين تجاوزوا سن الستين في الغالب، إما معرضون بالفعل أو معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب حالات مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس.

هذا ووجد الباحثون أيضاً أنه عندما أطعموا فئران التجارب الإريثريتول، أدى ذلك إلى تعزيز تكوين الجلطات الدموية.

ويبدو أن الإريثريتول يحفز التخثر في دم الإنسان والبلازما أيضاً، ومن بين ثمانية أشخاص تناولوا الإريثريتول بمستويات نموذجية في نصف لتر من آيس كريم كيتو أو علبة مشروب محلى صناعياً، ظل السكر الكحول في دمائهم لمدة تزيد عن يومين.