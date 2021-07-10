دراسة تكشف فائدة سحرية للقهوة أمام خطر الإصابة بكورونا

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة أن تناول كوب واحد من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحوالي العشر.

وبحث العلماء الأمريكيون في سجلات حوالي 40 ألف بالغ بريطاني، ووجدوا أن القهوة تقي من الفيروس، مشيرين إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية نباتية معززة للصحة قد تزيد من قوة جهاز المناعة.

وأضافت الدراسة، التي نشرت في دورية Nutrients العلمية، أن تناول حصة كافية من الخضروات يوميًا له تأثير مماثل.

ومع ذلك، لم تذكر الدراسة أن الشاي والفاكهة مفيدان في هذا الصدد.

يُذكر أن هناك العديد من الدراسات التي سلطت الضوء على فوائد تناول القهوة، حيث كشفت دراسة حديثة الشهر الماضي أن تناول القهوة يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بأمراض الكبد المزمنة مثل سرطان الكبد أو الوفاة.

وأوضحت الدراسة أن تناول 3 أكواب إلى أربعة من القهوة الخالية من الكافيين يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة والوفاة منها.

كما أشارت دراسة أخرى إلى أن تناول كوب من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض وفشل القلب بنسبة تصل إلى 12 %، كما كشفت الأبحاث الأخرى أن تناول حوالي ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من مخاطر الخفقان بنسبة 13%.

وتحدثت الدراسات الأخرى عن فوائد القهوة المتمثلة في تقليل مخاطر الموت المبكر ومقاومة الاكتئاب والمساعدة في حرق الدهون في الجسم، وكذلك الحماية من الأمراض العقلية والعصبية مثل مرضي باركينسون والزهايمر.

على الجانب الآخر، أوضحت دراسة أسترالية مخاطر تناول القهوة بكميات كبيرة، حيث تبين أن تناول أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 22 %، كما أشارت الدراسة إلى أن استهلاك كمية كبيرة من الكافيين الموجود في القهوة يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن استهلاك 400 ميليغرام من الكافيين غير ضار بصحة الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، مشيرة إلى أن نسبة الكافيين التي يتم تناولها تتوقف على طول ووزن الشخص والحالة الصحية له، إضافة إلى نوعية القهوة وتركيزها وطريقة إعدادها.