دراسة تكشف عن علاقة كوفيد 19 بالتسبب بمرض ضغط الدم المرتفع

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة، عن ارتباط مرض كوفيد-19، بخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع.

وبحثت الدراسة بيانات أكثر من 45 ألف شخص أصيبوا بكوفيد-19، ما بين مارس 2020 وحتى أغسطس 2022، وحوالي 14 ألف مريض أصيبوا بالإنفلونزا ما بين يناير 2018 وحتى أغسطس 2022.

ووجدت الدراسة، التي نشرت اليوم الاثنين، في المجلة الطبية لارتفاع ضغط الدم، أن 20 في المئة من مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات وحوالي 11 في المئة من المرضى الذين لم يدخلوا المستشفيات، تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم بعد ستة أشهر.

ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، فإن ارتفاع ضغط الدم، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

ويعاني ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم. وفي عام 2021، تسبب في وفاة نحو 700 ألف شخص في البلاد، بحسب "سي دي سي".

ووجدت الدراسة أن مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفى كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بأكثر من الضعف (2.23 مرة) مقارنة بمرضى الإنفلونزا الذين دخلوا المستشفى.

وتحذر الدراسة من أن ارتفاع معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بكورونا ينذر بالخطر نظرا للعدد الهائل من الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19.