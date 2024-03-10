دراسة تكشف عن رقم "صادم" لاستهلاك الذكاء الاصطناعي للكهرباء في الساعة الواحدة

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي يستهلك أكثر من نصف مليون كيلوواط من الكهرباء في الساعة الواحدة للاستجابة لنحو 200 مليون طلب يومياً.

وذكرت مجلة "ذا نيو يوركر" الأميركية، أن الأسر الأميركية في المقابل تستخدم نحو 29 كيلوواط في الساعة يومياً، وبتقسيم كمية الكهرباء التي يستخدمها ChatGPT يومياً على الكمية المستخدمة لدى الأسرة الأميركية، فإن روبوت الذكاء الاصطناعي يستهلك أكثر من 17 ألف ضعف كمية الكهرباء.

كما من المتوقع استنزاف كميات أكبر من الكهرباء في حالة تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي على نحو أوسع نطاقاً.

وعلى سبيل المثال، في حالة أن اتجهت شركة "غوغل" لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كل عملية بحث، فإن ذلك سيستهلك 29 مليار كيلوواط في الساعة سنوياً، وفقاً لحسابات العالم لدى البنك الوطني الهولندي أليكس دي فريس.

وتعتمد تلك الحسابات التقريبية على الأرقام التي أصدرتها Nvidia. كما تتجاوز تلك الكمية استهلاك دول مثل كينيا وغواتيمالا وكرواتيا من الكهرباء سنوياً.

كما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2027، سيستهلك إجمالي قطاع الذكاء الاصطناعي ما يتراوح ما بين 85 و134 تيراواط في الساعة سنوياً.

وبجانب الاستهلاك الكثيف للكهرباء، أثيرت مخاوف أخرى ذات صلة باستهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه، ويشير أكاديميون إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة سحب المياه سواء كان من مصادر أرضية أو سطحية، بمستوى يتراوح ما بين 4.2 مليار و6.6 مليار متر مكعب بحلول 2027، وهو ما يعادل نصف الكمية المستهلكة من قبل المملكة المتحدة سنوياً.