دراسة تكشف علاقة الأطعمة النباتية بالقلق والاكتئاب

شفق نيوز / كشفت دراسة جديدة، يوم الأحد، عن وجود علاقة وطيدة بين تناول الكثير من الأطعمة النباتية غير الصحية، ومخاطر الإصابة بالقلق والاكتئاب.

وفي الدراسة التي نشرتها مجلة "بلوس ون" حديثاً، كان الباحثون يهدفون إلى استكشاف علاقة الأطعمة النباتية الصحية وغير الصحية بأمراض القلق والاكتئاب.

وشارك في الدراسة التي أقيمت في 5 مدن إيرانية خلال الفترة ما بين فبراير/شباط 2018 ويوليو/تموز 2019، 2456 شخصاً بالغاً سليماً خضعوا لتجربة استهلاك ما بين 800 و4200 سعرة حرارية يومية.

وكان المشاركون الذين أبلغوا عن تناول المزيد من الأطعمة النباتية غير الصحية (مثل عصائر الفاكهة والبطاطس والحبوب المكررة والأطعمة الغنية بالسكر)، أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق، مما يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بهذه الاضطرابات.

ومع ذلك، لم يكن هناك ارتباط كبير بين استهلاك الأطعمة النباتية الصحية (مثل الخضروات الصحية والحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات والبقوليات والزيوت النباتية والشاي والقهوة) بخطورة الإصابة بتلك الأمراض النفسية.

وبحسب موقع "بي إس واي بوست" المتخصص في نشر أبحاث علم النفس وعلم الأعصاب، فإن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن ليست كل الأطعمة المشتقة من النباتات صحية، إذ يساهم بعضها في الإصابة بأمراض مختلفة.

والاضطراب الاكتئابي (المعروف باسم الاكتئاب) هو اضطراب نفسي شائع، وينطوي على تكدر المزاج أو فقدان الاستمتاع أو الاهتمام بالأنشطة لفترات طويلة من الزمن، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية.

ويختلف الاكتئاب عن التقلبات المزاجية المعتادة والانفعالات العابرة إزاء تحديات الحياة اليومية، ويمكن أن يؤثر على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات مع أفراد الأسرة والأصدقاء والمجتمع. ويمكن أن ينتج عن مشكلات في المدرسة وفي العمل، أو أن يؤدي إليها.