دراسة تكشف أسرار هجرة ملك الديناصورات

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة أن السلف المباشر للتيرانوصور ركس (تي ركس) ربما وصل إلى أمريكا الشمالية من آسيا عبر ممر بري قبل نحو 70 مليون عام، في رحلة مثيرة عبر مضيق بيرينغ الذي كان آنذاك جسراً طبيعياً يربط سيبيريا بألاسكا.

وقاد فريق الدراسة الباحث كاسيوس موريسون، طالب الدكتوراه في علم الحفريات في كلية لندن الجامعية، الذي استخدم مع زملائه نماذج رياضية متقدمة لدمج بيانات السجل الأحفوري، والتشجير التطوري، والعوامل البيئية، من أجل تتبع خطى هذه الديناصورات المفترسة العملاقة.

وأشار موريسون في بيان صحفي إلى أن نتائج الدراسة تدعم النظريات السابقة التي تشير إلى أن التيرانوصور ركس كان أقرب وراثياً إلى الديناصور الآسيوي "تاربوصور" منه إلى الديناصورات المفترسة التي كانت تعيش في أمريكا الشمالية مثل "داسبليتوصور".

الدراسة أوضحت أن المنطقة التي شهدت انتقال هذه الديناصورات، والتي تقابل اليوم ألاسكا وكولومبيا البريطانية، كانت قبل ملايين السنين موطناً لغابات مطيرة معتدلة شبيهة بتلك الموجودة حالياً في الساحل الشمالي الغربي لأمريكا.

وفي تلك البيئة الباردة نسبياً، ازدهرت التيرانوصوريات، وازدادت أحجامها بسرعة ملحوظة، ربما بفضل غطاء من الريش ساعدها على التأقلم مع البرد، أو لأنها كانت من ذوات الدم الحار.

ومن اللافت أن هذا النمو الهائل في الحجم – الذي جعل وزن "تي ركس" يصل إلى 9 أطنان، أي ما يعادل فيلاً أفريقياً أو دبابة خفيفة – تزامن مع انقراض المفترسات العملاقة الأخرى مثل "الكاركارودونتوصور"، ما أتاح لهذه الديناصورات الجديدة أن تتربع على قمة السلسلة الغذائية.

وأكد موريسون أن ندرة الحفريات تعود لقلة أعداد المفترسات في الطبيعة، مضيفًا أن النماذج الرياضية المستخدمة أخذت في الحسبان الثغرات المحتملة في السجل الأحفوري، ويمكن تحديثها مستقبلاً مع أي اكتشافات جديدة.

من جهته، أشاد عالِم الحفريات ستيف بروسات من جامعة أدنبرة – الذي لم يشارك في الدراسة – بالبحث ووصفه بأنه "عمل علمي ممتاز يتتبع بذكاء تطور الديناصورات المفترسة وتأثرها بتقلبات المناخ".

وأردف قائلاً: "حتى الديناصورات المهيبة مثل التيرانوصور لم تكن بمنأى عن تأثيرات الطقس. يبدو أن المناخات الباردة لعبت دوراً مهماً في زيادة حجمها".

وقد نُشرت الدراسة في مجلة "ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE"، لتضيف فصلاً جديداً في قصة تطور الديناصورات، وتؤكد مجدداً أن الديناصورات، كما البشر، تأثرت بتاريخ الأرض ومناخها وتقلباتها.