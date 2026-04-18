دراسة تكشف دوراً لـ"توت العليق" في الوقاية من أمراض خطيرة

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة أجراها باحثون إيرانيون، أن ثمار توت العلّيق الشائعة حول العالم يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في محاربة الالتهابات المزمنة في الجسم.

وذكر الباحثون، أن الالتهاب هو استجابة طبيعية للجهاز المناعي تجاه العدوى والإصابات والسموم، لكن عندما يصبح مزمناً، قد يساهم في تطور أمراض خطيرة مثل أمراض القلب، واضطرابات التنكس العصبي، والتهاب المفاصل، والسرطان.

وأضافت الدراسة التي أجراها العلماء، أن ثمار توت العلّيق غنية بمواد نشطة بيولوجيا، وأبرزها البوليفينولات مثل الأنثوسيانين، والفلافونويدات، وحمض الإيلاجيك، وتتمتع هذه المركبات بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقادرة على التأثير على مسارات الإشارات الرئيسية المرتبطة بالالتهاب في الجسم

ووفقا للباحثين، يمكن لمكونات توت العلّيق تثبيط إنتاج الجزيئات المضادة للالتهاب وتقليل نشاط العمليات الكامنة وراء الأمراض المزمنة، كما تبين أن لهذه المواد فوائد وقائية محتملة للقلب والأوعية الدموية والدماغ وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

ويعتبر توت العليق أيضاً من المصادر الغذائية الغنية بالألياف التي تحسن عملية الهضم وتحافظ على صحة الأمعاء، كما بينت بعض الدراسات أن هذه الثمار البرية تحوي على مركبات تساعد في محاربة ارتفاع ضغط الدم وتزز نشاط أوكسيد النيتريك في الجسم ما ينعكس إيجابا على صحة الأوعية الدموية والأعصاب.