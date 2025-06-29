دراسة تكشف الأسباب.. الطريق إلى "الزهايمر" يبدأ من منتصف العمر

شفق نيوز - متابعة

كشفت دراسة جديدة، يوم الأحد، عن ارتباط كبير بين الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين وزيادة خطر الإصابة بالخرف في منتصف العمر.

وأظهرت نتائج الدراسة المنشورة حديثاً في دورية الجمعية الطبية الأميركية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وجود صلة بين بعض عوامل الخطر الوعائية في منتصف العمر، خاصة ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين، وبين الإصابة بالخرف.

وبحسب الدراسة فيعتمد الجسم على الجهاز الوعائي في نقل الأوكسجين والتخلص من الفضلات عبر الأوعية الدموية.

كما حلل الباحثون بيانات طبية لما يقارب 7700 مشارك في دراسة ARIC (مخاطر التصلب العصيدي في المجتمعات)، واستمرت دراسة 33 عاماً، من سنة 1987 إلى سنة 2020، بينما قام فريق البحث بقياس عوامل الخطر لدى المشاركين في أعمار 45 إلى 54، ومن 55 إلى 64، ومن 65 إلى 74 عاماً، وركزوا على ضغط الدم والسكري والتدخين.

وتوصّل الباحثون إلى أن ما بين 22 و44% من حالات الخرف التي أُبلغ عنها عند بلوغ المشاركين سن الـ80، يمكن إرجاعها إلى الأخطار الوعائية التي ظهرت في منتصف أو أواخر العمر.

في حين، كشفت الدراسة أن "خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالعوامل الوعائية كان أعلى لدى الإناث، وذوي البشرة السوداء، وغير حاملي جين APOE".

بدوره، قال كريستوفر يي، وهو طبيب جراح أوعية دموية في مركز "ميموريال كير" في كاليفورنيا، إن "ارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية يمكن أن يضرّ بالدماغ ويؤدي إلى سكتة دماغية".

وأضاف أن "هذه العوامل تعزز الالتهاب وتسهم في التدهور العصبي وزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر".