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دراسة تخلص إلى أهمية تأخير تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر

Category: منوعـات

Date: 2021-05-14T04:59:03+0000
دراسة تخلص إلى أهمية تأخير تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر

شفق نيوز/ توصلت دراسة بريطانية إلى أن تأخير تلقي لقاح فايزر بجرعته الثانية يزيد بشكل كبير من استجابات الأجسام المضادة.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة برمنغهام بالتعاون مع السلطات الصحية البريطانية أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا كانت أعلى بنسبة وصلت 3 مرات ونصف لمن تلقوا الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعا، مقارنة بمن تلقوها بعد 3 أسابيع.

ورغم أن الطريقتين ستؤمنان الحماية اللازمة ضد الفيروس، إلا أن التأخير قد يؤمن وقاية لفترة أطول، نظرا لتقلص عدد الأجسام المضادة مع مرور الوقت.

وكانت دول بينها بريطانيا والسعودية قد قررت تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف نشر الجرعة الأولى على نطاق أوسع.

 

 

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