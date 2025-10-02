دراسة تحذّر من قلة النوم.. تساهم في شيخوخة الدماغ مبكراً

شفق نيوز- لندن

حذّرت دراسة بريطانية حديثة، يوم الخميس، من مخاطر قلة النوم، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في ظهور الدماغ أكبر سناً من عمره الحقيقي ما يرفع مخاطر التدهور الإدراكي والخرف.

وذكر موقع "ساينس أليرت"، أن الدراسة، التي شملت بيانات أكثر من 27 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، استندت إلى تقنيات تصوير دماغي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقييم العمر البيولوجي للدماغ من خلال مؤشرات مثل ترقق القشرة الدماغية وتلف الأوعية الدموية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الأفراد الذين يعانون من أنماط نوم غير صحية - كالنوم لساعات قليلة، الأرق، أو النعاس النهاري المفرط - تظهر أدمغتهم أكبر بنحو عام كامل مقارنة بعمرها الفعلي.

وعلى الرغم من بساطة هذا الفرق، فإنه ينذر بمخاطر جسيمة، حيث يرتبط "تسارع شيخوخة الدماغ" بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف والوفاة المبكرة، وفقاً لنتائج الدراسة.

وحددت الدراسة، خمسة عوامل رئيسية تؤثر على "درجة النوم الصحي"، وهي: مدة النوم، النمط الزمني (صباحي أو مسائي)، الأرق، الشخير، والنعاس النهاري، حيث أن هذه الدرجة كلما انخفضت، تزيد سرعة شيخوخة الدماغ.

غير أن الدراسة أشارت إلى أن تحسين عادات النوم ممكن، كما أن الالتزام بجدول نوم منتظم، تقليل التعرض للكافيين والشاشات قبل النوم، وتوفير بيئة هادئة ومظلمة، من الممكن أن يسهم في حماية الدماغ وإبطاء شيخوخته.