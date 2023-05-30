دراسة: الأغذية الغنية بالفلافانول تعزز الذاكرة

وجدت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الغني بالفلافانول، يبطئ التدهور العقلي المرتبط بتقدم العمر لدى الإنسان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان". وأظهرت دراسة استمرت ثلاث سنوات شملت 3562 شخصا تبلغ أعمارهم حوالي 71 عاما، وجود ذاكرة أفضل لدى الأشخاص الذين لديهم استهلاك منتظم للفلافانول مقارنة بغيرهم. وتشير الدراسة المنشورة بمجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، إلى أن إضافة 500 مليغرام يوميا إلى النظام الغذائي قد يبطئ وربما يحسن التدهور العقلي المرتبط بالعمر.

والفلافانول هي مركبات مضادة للأكسدة وتسمى أيضا "فلافان 3-أولس"، حيث تساعد في إعطاء الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية.

وتوجد هذه المركبات في الأطعمة مثل الشاي والفواكه والكاكاو. وأوصت أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية في الولايات المتحدة عام 2022 بتناول 400 إلى 600 مليغرام من مركبات الفلافانول.

واستشهدت الرابطة بالدراسات التي أظهرت أن المركبات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. في الدراسة الجديدة، قسم العلماء المشاركين لمجموعتين، حيث تلقت الأولى أقراصا من الفلافانول بقوة 500 مليغرام مقابل منح المجموعة الثانية دواء وهميا.

وخضع المشاركون للعديد من اختبارات الذاكرة خلال فترة الدراسة التي استمرت 3 سنوات وملأوا الاستبيانات التي قيمت نظامهم الغذائي. وقال أستاذ علم الأعصاب في جامعة كولومبيا، سكوت سمول، إن النتائج تشكل جزءا من مجموعة أبحاث متزايدة "بدأت تكشف أن هناك حاجة إلى عناصر غذائية مختلفة لتقوية عقولنا المسنة".

ومع ذلك، يرى علماء آخرون أن الدراسة لا تقدم دليلا على أن الفلافانول مفيد لمنع التدهور المعرفي لدى الإنسان مع تقدم العمر.

وقال ديفيد كيرتس، الأستاذ الفخري بمعهد علم الوراثة في "كوليدج لندن" الذي لم يشارك في الدراسة، "فشلت الدراسة في تقديم دليل على أن زيادة تناول الفلافانول مفيد".

وأضاف كيرتس في بيان: "حتى في المجموعة التي كانت في البداية لديها استهلاك منخفض للفلافانول، فإن أولئك الذين تناولوا مكملات الفلافانول لسنوات كان لديهم نفس وظيفة الذاكرة مثل أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وأي اختلافات كانت صدفة متوقعة".