دراسة: الإصابة بالخرف ترتبط بنقص فيتامين "دي"

شفق نيوز- متابعة

أظهرت دراسة نشرتها مجلة deurology Open Access أن نقص فيتامين دي في منتصف العمر، يرتبط يتطور مرض ألزهايمر.

وقام العلماء أثناء الدراسة بتحليل بيانات 793 مشاركا من دراسة "فرامنغهام للقلب"، بلغ متوسط أعمارهم 39 عاما وقت سحب عينات الدم، وبعد 16 عاما، خضع المتطوعون لتصوير مقطعي بالإصدار البوزيترون لقياس مستويات تراكم كل من بروتين "تاو" وبروتين "بيتا أميلويد"، وهما المادتان المرتبطتان بتطور مرض ألزهرت النتائج أن ارتفاع مستوى فيتامين دي في منتصف العمر يرتبط بانخفاض كمية بروتين "تاو" في الدماغ، وكان هذا الارتباط أكثر وضوحا في المناطق الدماغية التي تتأثر غالبا في المراحل المبكرة من ألزهايمر، مثل الفص الصدغي والمناطق المسؤولة عن الذاكرة. في المقابل، لم تسجل الدراسة أي علاقة بين فيتامين دي وتراكم بروتين "بيتا أميلويد".

يؤكد الباحثون أن الدراسة لم تجد سوى ارتباط إحصائي فقط، ولا تثبت أن تناول مكملات فيتامين دي يقي من الخرف، مع ذلك، قد يكون نقص هذا الفيتامين في منتصف العمر عامل خطر قابل للتعديل لحدوث تغيرات عصبية تنكسية مبكرة، وهو ما يستدعي مزيدا من الدراسات للتحقق منه.

وكانت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition العلمية قد أظهرت أيضا أن نقص فيتامين "دي" قد يرتبط بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

كما تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول فيتامين دي بجرعات محددة يمكن أن يبطئ شيخوخة الخلايا، كما أن نقص هذا الفيتامين في الجسم قد يرتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب أو حدوث مشكلات فقدان السمع المفاجئ أحيانا.