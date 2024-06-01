دراسة.. الوشم يزيد خطر الإصابة بالسرطان

شفق نيوز/ توصلت دراسة حديثة إلى أن خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية يكون مرتفعا عند الأشخاص الذين رسموا وشما على أجسادهم.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الدراسة، التي أجرتها جامعة لوند في السويد، وجدت أن "الأشخاص الذين لديهم وشم قد يكون لديهم خطر أعلى بنسبة 21 بالمئة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية"، مشيرة إلى أن فرص إصابة هؤلاء بسرطان الغدد الليمفاوية تزداد بغض النظر عن حجم الوشم.

بدورها، قالت كريستل نيلسن، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "يرغب الناس في التعبير عن هويتهم من خلال الوشم، وبالتالي من المهم للغاية أن نتمكن كمجتمع من التأكد من أن الأمر آمن".

وامتدت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة"eClinicalMedicine"، لعقد من الزمن وشارك فيها 11905 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما.

وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث لمعرفة سبب هذه العلاقة.

يشار إلى أن سرطان الغدد الليمفاوية هو نوع من السرطان يهاجم الجهاز اللمفاوي، وهو عنصر أساسي في الدفاع المناعي للجسم.