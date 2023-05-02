دراسة: المصابون بالربو معرضون للإصابة بـ5 أنواع من السرطان

شفق نيوز / كشفت دراسة طبية حديثة، اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص المصابين بالربو أكثر عرضة بنسبة 36 في المئة للإصابة بالسرطان، من الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وتتبع الباحثون في الدراسة، التي نشرت في مجلة "كانسر ميديسين"، نحو 360 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين (18 و65) عاماً لمدة ثماني سنوات، كان من بينهم نحو 90 ألف مصاب بالربو.

ووجدوا أن المصابين بالربو أكثر عرضة للإصابة بخمسة أنواع من السرطان، هي سرطان الرئة، وسرطان الدم، وسرطان الجلد، وسرطان الكلى، وسرطان المبيض.

واستخدم حوالي ثلث المشاركين في الدراسة من المصابين بالربو الستيرويدات المستنشقة للسيطرة على نوبات الربو والوقاية منها، ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالسرطان يرتفع بين المستخدمين وغير المستخدمين لها.

لكن أولئك الذين يعانون من الربو الذين استخدموا المنشطات المستنشقة لديهم خطر مرتفع للإصابة بسرطانين هما (سرطان الرئة وسرطان الجلد) ، مقارنة مع ارتفاع خطر الإصابة بتسعة أنواع من السرطان بين غير المستخدمين "مما يشير إلى تأثير وقائي لاستخدام الستيرويد المستنشق على السرطان".