دراسة: القردة توصل معلومات للبشر لتغيير سلوكهم

شفق نيوز/ أظهرت دراسة جديدة أنّ بعض القِرَدة العليا تعلم أنّ شريكها البشري يجهل أمرًا ما، وتمتلك قدرة توصيل المعلومات إليه من أجل تغيير سلوكه.

فقد جاء في بيان نشره باحثون من جامعة جونز هوبكنز يدرسون قردة البونوبو، أنها ستشير إلى مكان إخفاء المكافآت حين تلحظ أنّ شريكها البشري يجهل مكانها.

وعمل لوك تاونرو، المؤلف المشارك في الدراسة التي نشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، وطالب دكتوراه في جامعة جونز هوبكنز، مع ثلاثة ذكور من قرود البونوبو، كان يجلس إلى طاولة أمام أحدها، في حين يضع شخص آخر مكافأة تحت أحد الكؤوس الثلاثة.

وفي بعض الحالات، يُسمح لتاونرو برؤية الكأس الذي وضعه تحته الطعام، فينتظر القرد أن يمرّره له.

في أحيان أخرى، لن يسمح له بذلك، فيشير البونوبو إلى الكأس الصحيح لمساعدة شريكه على العثور على الطعام.

وجاء في البيان: "التجربة البسيطة على ما يبدو، تُثبت لأول مرّة أنّ القردة ستوصّل معلومات مجهولة تحت مسمّى العمل الجماعي".

وقال كريس كروبيني، المؤلف المشارك في الدراسة، والأستاذ المساعد بالعلوم النفسية والدماغية في جامعة جونز هوبكنز، لـCNN، إن الدراسة تُعد "واحدة من أوضح الأدلة على أنّ الرئيسيات غير البشرية تفهم عندما يكون شخص آخر جاهلاً".

تُعرف هذه القدرة على سدّ الثغرات من أجل إعلام الآخرين باسم نظرية العقل.

وأوضح كروبيني، بأنّنا "كبشر لدينا نظرية العقل، والقدرة على التفكير في وجهات نظر الآخرين"، مضيفًا أنها "سمة حاسمة في علم النفس البشري، تسمح لنا بالتعاون مع بعضنا وتعليم الناس أمور ندرك أنهم لا يعرفونها".

واعتُبرت نظرية العقل في السابق فريدة من نوعها بالنسبة للبشر، لكن الدراسة تظهر أن البونوبو تتشارك مع البشر بهذه القدرة.

ولفت كروبيني إلى أن الدراسة تستند إلى أبحاث سابقة حول نظرية العقل لدى الشمبانزي، "فما نملكه من أدلة مؤشّر جيد على أن لديهم نظرية العقل".

ويخطّط فريق الباحثين في مرحلة لاحقة لاستكشاف دوافع البونوبو بمشاركة المعلومات، والطريقة التي تفكر بها هذه الحيوانات تجاه الآخرين.

وأفاد تاونرو في البيان: "ما أظهرناه هنا يدلّ على أنّ القردة ستتواصل مع شريك لتغيير سلوكها، لكن السؤال الرئيسي الذي يتطلّب مزيدًا من البحث، يتمثّل بإذا كانت القردة تشير أيضًا إلى تغيير الحالة العقلية لشريكها أو معتقداته".

وأمِل كروبيني، بأن تساعد الدراسة على رفع مستوى الوعي حول البونوبو، النوع المهدد بالانقراض والموجود حصريًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار إلى أنّ "هذا النوع من العمل يظهر لنا مدى ثراء حياتهم الاجتماعية".

ورأى ألكسندر بيل، عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في جامعة لندن، غير المشارك في البحث، أنّ الدراسة مفيدة. وقال لـCNN، إنها "تقدم أدلة دامغة على أن هؤلاء القردة الثلاثة تضبط سلوكها بناءً على حالة المعرفة لدى الإنسان".

غير أنّ بيل سلّط الضوء على حقيقة أنّ الدراسة شملت ثلاثة قرود بونوبو فقط، تعيش في الأسر وتتواصل مع إنسان، وهو أمر غير شائع في البرية.

لكنه استدرك بالقول إنّ "هذه القضايا لا تلقي بأي حال ظلالًا من الشك على أهمية الدراسة".

وخلص بيل: "تقدم النتائج لمحة أخرى عن عقول أقرب أقربائنا، وهي انعكاس متزايد للشبه بالمرآة على قدراتنا المعرفية".