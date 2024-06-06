دراسة: العالم لم يشهد هذا العدد الكبير من الأثرياء وإجمالي ثرواتهم تخطت 86.8 تريليون دولار

شفق نيوز/ أظهرت دراسة، أن العالم لم يشهد قط هذا العدد الكبير من الأثرياء، وأن استثماراتهم في أسواق الأسهم المرتفعة جعلتهم أكثر ثراء من أي وقت مضى.

ارتفع عدد "الأفراد ذوي الثروات العالية" (HNWI) - الذين يعرفون بأنهم الأشخاص الذين لديهم أصول سائلة لا تقل عن مليون دولار - بنسبة 5.1% العام الماضي إلى 22.8 مليون، وفقا لشركة كابجيميني الاستشارية.

وبلغ إجمالي ثرواتهم 86.8 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 4.7% عن العام السابق، وفقا لتقرير الثروة العالمية السنوي. يعد عدد الأثرياء وإجمالي ثرواتهم هو الأعلى منذ أن بدأت شركة كابجيميني الدراسة السنوية في عام 1997.

وقد ارتفعت ثرواتهم مع ارتفاع أسواق الأسهم: حيث ارتفع مؤشر ناسداك في نيويورك بنسبة 43% في عام 2023، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذو القاعدة العريضة بنسبة 24%. وحقق مؤشر باريس كاك 40 نموا بنسبة 16% بينما تقدم مؤشر فرانكفورت داكس بنسبة 20%.

وقال التقرير إن عدد الأثرياء وثرواتهم انخفض بأكثر من 3% في عام 2022، وهو عام من عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية. وكان الانخفاض في ثرواتهم هو الأكثر حدة منذ عقد من الزمن مع انخفاض الأسهم.

وقال التقرير "ومع ذلك، فإن عام 2023 جلب نموا اقتصاديا وحسن حظوظ قطاعات الاستثمار الرئيسية لعكس اتجاه الانخفاض". "على الرغم من عدم اليقين المستمر بشأن أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم جنبًا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد".

أدى تزايد الثروة وعدم المساواة في العالم إلى إثارة المناقشات حول إجبار الأغنياء على دفع نصيبهم العادل من الضرائب. وضغطت البرازيل وفرنسا على دول مجموعة العشرين لوضع حد أدنى للضريبة العالمية على أغنى أغنياء العالم.