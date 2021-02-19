سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دراسة: العالم خسر 20.5 مليون سنة من العمر بسبب كورونا

Category: منوعـات

Date: 2021-02-19T06:37:50+0000
دراسة: العالم خسر 20.5 مليون سنة من العمر بسبب كورونا

شفق نيوز/ أظهرت دراسة علمية أن العالم فقد أكثر من 20.5 مليون سنة من العمر بسبب جائحة فيروس كورونا.

الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث في الصحة والاقتصاد بجامعة بومبيو فابرا في برشلونة، ذكرت أن فيروس كورونا قد تسبب في خسائر أكبر بكثير، حيث أن عدد سنوات العمر المفقودة بسبب هذا الوباء تتراوح ما بين 2 -9 أضعاف السنوات المفقودة بسبب الإنفلونزا الموسمية.

وسنوات العمر المفقودة هي الفرق بين عمر الفرد عند الوفاة ومتوسط العمر الذي كان متوقع أن يعيشه، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال أكثر تأثرا بكثير من النساء في هذه الجائحة، فقد كانت سنوات حياتهم المفقودة أعلى.

وعلى الرغم من أن كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الموت في البلدان الغنية، إلا أن أكبر عدد من سنوات العمر المفقودة كان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عامًا بنسبة 44%، وبلغت 30.2٪ للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا، و 25٪ في الأشخاص الأكبر من 75 عامًا.

كما وجد مؤلفو الدراسة أن نسبة أكبر من سنوات العمر المفقودة في البلدان الأكثر ثراء كانت من كبار السن، ولكن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كانت أكبر خسارة في سنوات العمر من الأفراد الذين ماتوا في سن 55 أو أقل.

ولفت الباحثون إلى أنهم أخذوا في الاعتبار أن الجائحة أدت إلى وفاة أكثر من 1279866 حالة وفاة في 81 دولة، بالإضافة إلى بيانات متوسط العمر المتوقع وتوقعات إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا حسب البلد.

ويقدرون أنه في المجموع، ربما تكون 20507518 سنة من العمر قد ضاعت بسبب كوفيد- 19 في 81 دولة، بمتوسط 16 عامًا لكل حالة وفاة فردية.

related

آثار كورونا في جسم المتعافين تثير القلق

Date: 2020-09-07 05:31:22
آثار كورونا في جسم المتعافين تثير القلق

قبل كورونا.. الصين "متهمة" بنشر مرض آخر قتل 50 مليونا

Date: 2020-07-29 09:48:32
قبل كورونا.. الصين "متهمة" بنشر مرض آخر قتل 50 مليونا

هل من مخاطر؟ تعرف على مدى مفعول معقمات الأيدي ضد كورونا

Date: 2020-09-13 15:39:05
هل من مخاطر؟ تعرف على مدى مفعول معقمات الأيدي ضد كورونا

أرهق البشر وحيّر العلماء.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا

Date: 2020-08-08 09:01:10
أرهق البشر وحيّر العلماء.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا

صور "مفزعة" لهيمنة فيروس كورونا على خلايا المصاب

Date: 2020-09-17 05:23:43
صور "مفزعة" لهيمنة فيروس كورونا على خلايا المصاب

ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

Date: 2020-12-03 16:32:02
ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

صور.. مصاب بكورونا يعاني مضاعفات حادة يتزوج على فراش المرض

Date: 2020-08-15 05:56:45
صور.. مصاب بكورونا يعاني مضاعفات حادة يتزوج على فراش المرض

كورونا يصيب الفنانة المصرية صابرين

Date: 2020-12-07 07:05:39
كورونا يصيب الفنانة المصرية صابرين