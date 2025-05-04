دراسة: الرجال يقعون في الحب أسرع من النساء

‎شفق نيوز/ أظهرت دراسة حديثة، أجراها باحثون من أستراليا ونيوزيلندا، أن الرجال يميلون إلى الوقوع في الحب بشكل أسرع وأكثر من النساء.

‎وبحسب الدراسة، تناول البحث الذي شمل 808 أشخاص بالغين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، تجاربهم في الوقوع بالحب، بما في ذلك التوقيت والشدة والتكرار.

‎وهدفت الدراسة بحسب موقع "ساينس آليرت"، التي شملت مشاركين من 33 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا، إلى استكشاف ما إذا كان الجنس البيولوجي يؤثر في الحب الرومانسي. وأشارت النتائج إلى أن الرجال يقعون في الحب قبل النساء بحوالي شهر في المتوسط، ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون مرتبطًا بتوقعات المجتمع بأن يُظهر الرجال التزامًا بجذب شريكة.

ووجدت الدراسة أيضًا، أن الرجال أكثر عرضة بقليل للوقوع فيقبل أن تصبح العلاقة رسمية، فقد أفاد 30% من الرجال بذلك مقارنة بأقل من 20% من النساء. ومع ذلك، وجد أن النساء أكثر هوسًا بشركائهن وأظهرن مستويات أعلى قليلاً من الكثافة الرومانسية.