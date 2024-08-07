دراسة: التفكير المفرط قد يسبب آلاماً في الدماغ

شفق نيوز/ أفادت دراسة حديثة نشرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس، بأن التفكير المفرط يمكن أن يؤدي إلى مشاعر سلبية وإرهاق نفسي قد يسبب آلاماً في الدماغ، كما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ووجدت الدراسة، التي شملت مجموعة واسعة من المهن في 29 دولة، علاقة مباشرة بين الجهد العقلي والشعور بالانزعاج. وأظهرت الدراسة المنشورة في دورية "Psychological Bulletin" الأكاديمية، يوم الاثنين، أن الإحساس بالألم بعد التفكير الشديد يختلف بين الفئات السكانية، حيث يكون تأثيره أقل على سكان الدول الآسيوية مقارنة بالدول الأخرى.

وتحمل الدراسة، التي حملت عنوان "الانزعاج من التفكير: مراجعة تحليلية شاملة للعلاقة بين الجهد العقلي والتأثير السلبي"، نتائج تحليل لنحو 170 دراسة سابقة. ورغم وجود علاقة إيجابية قوية بين الجهد العقلي والشعور بالضيق، فإن هذه العلاقة ليست ثابتة بل تتأثر بعوامل عدة مثل طبيعة المهنة والمستوى التعليمي.

شملت الدراسة مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، والموظفين العسكريين، والرياضيين الهواة، وطلاب الجامعات. وأظهرت الدراسة أن المشاركين في المهام التي تتطلب جهدًا عقليًا مكثفًا عبروا عن زيادة في شعورهم بالضيق والإرهاق.

أوصت الدراسة بأن تقدم المؤسسات التعليمية وأرباب العمل الدعم والمكافآت للأشخاص الذين يقومون بمهام صعبة عقلياً.