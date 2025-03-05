دراسة: ارتفاع غير مسبوق بمعدلات السمنة عالمياً

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة، عن ارتفاع غير مسبوق بمعدلات السمنة وزيادة الوزن عالمياً بسبب "فشل اجتماعي مهول" في معالجة المشكلة.

وبحسب البحث الذي نشر في مجلة "لانسيت"، فمن المتوقع أن يعاني من السمنة أكثر من نصف البالغين، ونحو ثلث الأطفال واليافعين بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن هذه النسب تعني أكثر من 3.8 مليار بالغ و746 مليونا من الأطفال واليافعين.

وترتبط السمنة بارتفاع احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل: داء السكري وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

وقالت إيمانويلا جاكيدو، وهي أستاذة في معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة، ورئيسة الفريق الذي أجرى الدراسة "الوباء العالمي غير المسبوق المتمثل في زيادة الوزن والسمنة هو مأساة متجذرة وفشل اجتماعي مهول".

واستخدم فريق الباحثين بيانات من 204 دول ومناطق للتوصل إلى هذه التقديرات، وتوقُع ما يمكن أن يحدث في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وقالوا إن معدلات الوزن الزائد والسمنة زادت بالفعل إلى أكثر من المثلين على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث أصيب بها أكثر من 2.1 مليار بالغ و493 مليونا تتراوح أعمارهم بين الخامسة و24 عاما حتى عام 2021.

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن أسباب السمنة معقدة، ينبغي على الحكومات أن تستخدم التقديرات للتركيز على كيفية مساعدة السكان الأكثر عرضة للخطر، خاصة فيما يتعلق بتحسين فرص الحصول على أنظمة غذائية صحية. وظهرت في الدراسة، التي مولتها مؤسسة جيتس، بعض أوجه القصور مثل فجوات في البيانات واستخدام مؤشر كتلة الجسم كمقياس.