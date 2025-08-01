دراسات تحذر من مادة مسرطنة في ماكينات القهوة المنزلية

شفق نيوز- متابعة

حذر باحثون وأطباء من احتمال وجود مواد كيميائية تسبب أمراض سرطانية في ماكينات القهوة المنزلية المصنوعة من البلاستيك الأسود.

واظهرت دراسات عدة أن العديد من ماكينات القهوة المنزلية وأدوات المطبخ، تحتوي على بلاستيك معاد تدويره يحتوي على ألوان مختلفة، ما يدفع المصنعين لإضافة صبغة "أسود الكربون" لجعل المنتجات ذات لون أسود موحد وأنيق، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومع ذلك، فأن هذه الصبغة تحتوي على مركبات مسرطنة، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، التي صنفتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان كمادة مسببة للسرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، تُضاف أثناء تصنيع البلاستيك مثبطات اللهب المبرومة والفوسفاتية العضوية لحماية الأجهزة من الحرائق الكهربائية، إلا أن هذه المواد ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان والسمية العصبية واضطرابات هرمونية.

وأكدت دراسة حديثة أن تعرض الإنسان لهذه المواد الكيميائية على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى تراكمها في الجسم، ما يسبب تلفاً في أعضاء حيوية مثل الغدة الدرقية والرئة والقلب.

كما أظهرت دراسات أخرى وجود هذه المواد في دم وحليب الثدي والبول لمعظم الأشخاص الذين خضعوا للفحص.

وحذرت الباحثة ميغان ليو من استمرار استخدام هذه المواد السامة في الإلكترونيات البلاستيكية، مشددة على ضرورة تقليل الاعتماد على البلاستيك الضار وزيادة الشفافية حول مكوناته.

وللحماية، ينصح الخبراء باستخدام ماكينات قهوة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج، واختيار مشروبات بدرجات حرارة أقل وتنظيف الأجهزة بانتظام باستخدام مياه مفلترة للحد من تراكم المواد الضارة.