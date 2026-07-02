دراسات تحذر: الموبايل يغيّر شكل جسم الانسان

شفق نيوز- متابعة

حذرت دراسات حديثة من أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية قد يترك آثاراً على شكل الجسم وصحة الإنسان، تشمل الرقبة والبصر والعضلات والمهارات الحركية، مع تزايد الوقت الذي يقضيه المستخدمون أمام الشاشات.

وأشارت الدراسات إلى أن ما يُعرف بـ"رقبة التكنولوجيا" يعد من أبرز هذه الآثار، إذ يؤدي الانحناء المتكرر للنظر إلى الهاتف إلى تحميل الرقبة ضغطاً قد يصل إلى 27 كيلوغراماً، ما قد يسبب تلف الأقراص الفقرية وتآكل المفاصل والعضلات، وقد يغيّر مظهر الجسم مع مرور الوقت.

وينصح الخبراء برفع الهاتف إلى مستوى العين، والحفاظ على وضعية جلوس صحيحة، وأخذ استراحة قصيرة كل 30 دقيقة.

وفيما يتعلق بالبشرة، يرى مختصون أن الانحناء المستمر قد يسهم نظرياً في ظهور تجاعيد الرقبة، إلا أنهم يؤكدون عدم وجود أدلة علمية قوية تثبت هذه العلاقة بشكل قاطع.

أما بشأن البصر، فأظهرت دراسة امتدت أكثر من 20 عاماً أن الأجهزة الإلكترونية ليست سبباً مباشراً للإصابة بقصر النظر، لكنها قد تؤثر بصورة غير مباشرة بسبب تقليل الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الهواء الطلق، وهو عامل مهم في حماية صحة العين.

كما أشارت دراسات إلى تراجع قوة قبضة اليد لدى الشباب، وهو ما يعزوه باحثون إلى قلة النشاط البدني والاعتماد المتزايد على الأعمال المكتبية والأجهزة الرقمية، داعين إلى ممارسة الرياضة بانتظام.

وفي جانب آخر، حذر مختصون من أن كثرة استخدام الشاشات قد تؤثر في تطور المهارات الحركية الدقيقة، رغم أنها تحسن مهارات مثل النقر والتمرير على الشاشة، مشددين على أهمية ممارسة الأنشطة اليدوية، مثل الطهي والأعمال الفنية والكتابة والعزف على الآلات الموسيقية، للحفاظ على التناسق بين العين واليد والقدرات الحركية.

وأكد الخبراء أن هذه التأثيرات تبقى محدودة على مستوى الفرد، إلا أن تراكمها مع مرور الوقت قد ينعكس على الصحة العامة والقدرات الحركية للأجيال المقبلة.