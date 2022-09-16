"دراجة" بسعر يقترب من الـ800 ألف دولار

شفق نيوز/ ظهرت الدراجة الهوائية الطائرة، الشبيهة بتلك التي عرفتها الجماهير في المسلسل الأميركي الخيالي الشهير "حرب النجوم" لأول مرة، الخميس بمناسبة معرض ديترويت للسيارات.

وأظهرت هذه الآلية الطائرة، التي يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة العام المقبل، قدرات على الطيران لمدة 40 دقيقة متواصلة بسرعة تصل إلى نحو 100 كلم في الساعة.

وتم تصنيع هذه الدراجة الخارقة من طرف الشركة اليابانية "إيروينس".

وقال ثاد سزوت، الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجرائه اختبار قيادة لها "هذا أمر رائع! بالطبع، رغم أنني شعرت بقليل من التخوف، لكنني كنت أشعر وكأنني طفل صغير".

https://twitter.com/Reuters/status/1570685166745444356

وهذه الدراجة الهوائية معروضة للبيع في اليابان.

وقال شوهي كوماتسو، الرئيس التنفيذي لشركة "إيروينس، إن الخطط جارية لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة في عام 2023".

ويبلغ سعر هذه الدراجة وفق وكالة رويترز نحو 777 ألف دولار، لكن كوماتسو قال إن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألف دولار لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة اليابانية إنها تتطلع إلى الدخول في بورصة ناسداك عبر الاندماج مع شركة استحواذ خاصة تقدر قيمتها بـ 600 مليون دولار.