دخلت موسوعة غينيس.. نيجيرية تصنع أطول شعر مستعار في العالم

شفق نيوز/ دخلت النيجيرية هيلين ويليامز، اليوم الاربعاء، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تمكنت من صنع أطول شعر مستعار في العالم.

وبلغ طول الشعر المستعار الذي صنعته ويليامز 350 متراً، واستغرق صنعه 11 يوماً، واستخدم لصناعته ألف خصلة شعر خاصة، و12 علبة مثبت شعر، و6.3 الاف دبوس شعر، و35 أنبوبا من الغراء اللاصق.

ووفقاً لموقع غينيس للأرقام القياسية فإن صاحبة هذا الإنجاز تعمل كصانعة للشعر المستعار منذ 8 سنوات، وتصنع ما بين 50 إلى 300 باروكة أسبوعيا، وتنقل خبراتها لطلابها الذين تعلمهم هذه المهنة.

وفي تعليق على هذا العمل قالت هيلين ويليامز:" هذا أفضل إنجاز تمكنت من تحقيقه في حياتي".