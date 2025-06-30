دبي تطلق أول رحلة تجريبية لـ"التكسي" الجوي

شفق نيوز - دبي

أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، إطلاق أول رحلة تجريبية لـ"التكسي" الجوي "جوبي"، بالتعاون مع شركة "Joby Aviation"، المتخصصة في تطوير "التكسي" الجوي لخدمة نقل الركاب، من موقع الاختبار في منطقة صحراوية في دبي.

وأكد الشيخ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن "رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكل الأساس لإسهام دبي الملموس في تشكيل ملامح مستقبل واعد ومستدام للعديد من القطاعات الحيوية عالمياً، عبر إطلاق وتبنّي خدمات وحلول نوعية تدعمها شراكات إستراتيجية مع أهم وأبرز المبتكرين حول العالم".

وأوضح أن "هذا الإنجاز الريادي يُجسّد رؤية الإمارات للمستقبل، ويعكس التزامنا بجعلها في طليعة دول العالم في تبنّي حلول مبتكرة تكفل رفاه المجتمع وسعادة أفراده".

ويتميّز "التكسي" الجوي "جوبي" بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل كلياً بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبّبُ بأية انبعاثات تشغيلية، ويمتاز تصميمها بالأمان والراحة والسرعة.