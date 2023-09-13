دار "مون بلان" تدشن عملها في العراق

افتتحت "مون بلان"، الدار العالمية الرائدة في أسلوب الحياة الفاخرة للأعمال، أول متجر لها في العراق، لتجلب تشكيلتها من المنتجات الفاخرة إلى العاصمة بغداد. وبالشراكة مع موزع المنتجات الفاخرة "أرابيان ماركتينغ كوربوريشن"، تقع وجهة البيع الجديدة في المركز التجاري بالمدينة "بغداد مول".

وستتاح للعملاء فرصة استكشاف عالم "مون بلان" والمجموعة الواسعة من منتجات الدار من الساعات، وأدوات الكتابة، والمنتجات الجلدية، والأكسسوارات، والنظارات، ومجموعة متنامية من الأدوات التكنولوجية. ويشمل ذلك تشكيلة "اكستريم 3.0" من القطع الجلدية الأنيقة والعصرية والعملية المصممة لتلبية جميع احتياجات المتجوّلين في المدينة. وبالنسبة لعشاق الساعات، تتوفر مجموعة واسعة من الساعات، بما في ذلك تشكيلة "مون بلان 1858" التي تعكس تاريخ "مينرفا" العريق والغني في صناعة الساعات.

وقال فرانك جوهيل، رئيس "مون بلان" في الشرق الأوسط والهند وإفريقيا واليونان وتركيا: "تتمتع مون بلان بتاريخ حافل كعلامة تجارية فاخرة ورائدة تدخل الأسواق قبل غيرها، لأننا نركز على أن نكون قريبين من عملائنا. وبينما يقوم العديد من عملائنا العراقيين بزيارة متاجرنا في أجزاء أخرى من العالم، هناك طلب متزايد للتواجد هنا، ونحن نتطلع لتقديم التجربة الفاخرة نفسها ذات المستوى العالمي في بغداد".

يقع متجر "مون بلان" الجديد في الطابق الأول من بغداد مول، شارع الكندي، الحارثية، بغداد، العراق.

من جانبه، قال أنور عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة بغداد مول: "إن التحديات التي عايشناها في العراق على مدى العقدين الماضيين فرضت حدود أمام العراقيين من حيث إمكانية الوصول إلى العلامات التجارية العالمية الفاخرة، والاستمتاع بتجربة التسوق الحديثة. ونحن نرحب بتواجد مون بلان في هذه المنطقة، ونقدر أن شركاءهم المحليين يدركون إمكانات هذه السوق سريعة النمو ومدى تقدير المستهلك العراقي للمنتجات الفاخرة. كما أننا نفخر باستضافة أول متجر رسمي لدار مون بلان في العراق في رحاب مركزنا التجاري المرموق، والبدء في الارتقاء بجودة التجربة التي يمكن أن يتوقعها المتسوقون المحليون في وطنهم".