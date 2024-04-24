خيول الجيش البريطاني تثير الذعر في شوارع لندن

شفق نيوز/ أصيب عدد من الأشخاص بجروح في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء، بعد أن صدمتهم خيول التابعة للجيش البريطاني فرّت أثناء تدريب روتيني في أحد المعسكرات.

وأظهرت صور تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي حصانين أحدهما أبيض مضرّج بالدماء والآخر أسود، يركضان بسرعة كبيرة في أحد الشوارع، ويتجاوزان دراجة "سكوتر"، قبل أن يصطدما بسيارة أجرة بعد تجاوزهما إشارة المرور الحمراء، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن ناطق باسم الجيش أن "عدداً من خيول الجيش هربت خلال تدريب روتيني صباح اليوم"، موضحاً أن "كل الخيول أعيدت إلى المعسكر، إلا أن عدداً من الموظفين والخيول أصيبوا بجروح، والكل يتلقى العلاج الطبي المناسب".

أما هيئات الإسعاف، فأفادت بأنها تدخلت لمساعدة شخص سقط من على حصان بالقرب من قصر باكنغهام، وهي المنطقة التي تقع فيها إسطبلات عدد من الأفواج العسكرية الفخرية، ومن المألوف أن تطوف فيها دوريات للخيّالة.

كما هرعت سيارات الإسعاف إلى ثلاثة مواقع مختلفة ونقلت أربعة أشخاص إلى المستشفيات، فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن خمسة أحصنة شوهدت طليقة في الشوارع، ونقلت عن شهود أن زجاج حافلة وسيارة أجرة قد تحطّمت.

وروى سائق سيارة أجرة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قائلاً "نظرت في المرآة الخلفية ورأيت الخيول خلفي مباشرة، وفي تلك اللحظة كنت أقل راكبين جالسين في المقعد الخلفي، لذلك كنت قلقاً عليهما. ولحسن الحظ أن الأحصنة اتجهت إلى وسط الطريق ومضت، لكنها كانت تركض بسرعة".

وأوضحت شرطة لندن أنها سيطرت على حصانين في حي لايمهاوس على بعد نحو 8 كيلومترات إلى الشرق من قصر باكنغهام.