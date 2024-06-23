"خيانة عائلية".. شيرين عبد الوهاب تفجر قنبلة قانونية ضد شقيقها

شفق نيوز/ قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إنها تعرضت لمؤامرة كبيرة من شقيقها محمد، واتهمته بالتصرف في حقوقها بشكلٍ سيء، الأمر الذي دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

واستعرضت شيرين، تفاصيل أزمتها مع شقيقها، قائلة في بيان صحافي، "تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي، وهو شقيقي محمد سيد عبد الوهاب، قُمت فى وقتٍ سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له، بموجب رابطة الأخوه والثقة بيننا، يحملان أرقام 3378 (رسمي عام)، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة".

وأوضحت أن "شقيقي استخدم التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر، بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بي، وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يتعاقد الوكيل في ذات يوم تحرير التوكيل، ورغم أن التصرف خارج حدود الوكالة، وأن التوكيل لا يبيح له ذلك، حيث إن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد علي إدارة مصنف فني، وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية، قمت بإلغاء التوكيلين، وفور علمي بهذا التعاقد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ومازال طي التحقيق".