خمس جوائز لفيلم Oppenheimer في حفل الـ"غولدن غلوب"

شفق نيوز/ حصد فيلم Oppenheimer، جائزة الكرة الذهبية لأفضل فيلم درامي ضمن جوائز "غولدن غلوب" 2024، فيما فاز فيلم Poor Things، بطولة الممثلة الأميركية إيما ستون، بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي مع انطلاق موسم جوائز هوليوود.

وافتتح حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الـ 81، موسم الجوائز، مساء الأحد، مع تركيز الأنظار على المعركة بين أكبر أفلام شباك التذاكر في العام الماضي.

ونال فيلم Oppenheimer، خمس جوائز، هي أفضل فيلم درامي، وأفضل ممثل في فيلم درامي لكيليان مورفي، وأفضل مخرج لكريستوفر نولان، وأفضل ممثل في دور مساعد لروبرت داوني جونيور، إضافة لأفضل موسيقى تصويرية لودفيج جورانسن.

وتفوق فيلم Poor Things الذي سيكتسب زخماً قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر مارس المقبل على أفلام "Air" و"American Fiction" و"Barbie" و"The Holdovers" و"May December"، وذلك بنيله جائزتين، أولهما أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي لإيما ستون.

وتفوقت ستون، على فانتازيا بارينو عن فيلم The Color Purple، وجينيفر لورانس عن فيلم No Hard Feelings، وناتالي بورتمان عن فيلم May December، وألما بويستي عن فيلم Fallen Leaves، ومارجوت روبي عن فيلم Barbie.

وتصدر فيلما Oppenheimer وBarbie قائمة الأفلام التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات، إذ تضمن حفل هذا العام فئتين جديدتين، واحدة مصممة لتقدير الأفلام الشعبية، والأخرى لأفضل أداء كوميدي حصل عليه ريكي جيرفيه

وفاز Barbie، كأفضل إنجاز سينمائي، وعلى شباك التذاكر (فئة جديدة)، كما نال جائزة أفضل أغنية أصلية "What Was I Made For" كتابة بيلي إيليش وشقيقها فينيس.

أما فيلم Anatomy of a Fall، فقد نال جائزتي، أفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل سيناريو لجوستين ترييه وآرثر هراري، كما حصل فيلم The Holdovers على جائزتين أيضاً، أولهما أفضل ممثلة مساعدة لدافين جوي راندولف وأفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي لبول جياماتي.

فئات التلفزيون

وفي فئات التلفزيون، حصل مسلسل "Succession" على 4 جوائز هي: أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل وممثلة في مسلسل درامي لكيران كولكين وسارة سنوك، وأفضل ممثل في دور مساعد لماثيو ماكفادين.

فيما فاز فيلم The Bear الذي يدور حول معاناة امتلاك مطعم على 3 جوائز، أولها أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي، وأفضل ممثل وممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي لجيريمي آلن وايت وآيو إدبيري.

كما حصل فيلم Beef على 3 جوائز كأفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير، وأفضل ممثل وممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير لستيفن يون وآلي وونج، في حين نال مسلسل The Crown، جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد لإليزابيث ديبيكي.

وتعد جوائز "غولدن غلوب" الأولى في دائرة الجوائز، والتي ستبلغ ذروتها مع حفل توزيع جوائز الأوسكار في 10 مارس المقبل، إذ جمع الحدث كبار النجوم معاً لأول مرة بعد 6 أشهر من إضرابات الممثلين والكتاب في عام 2023، كما أعطى الحدث لفناني الأداء فرصة للاختلاط والإعلان عن أفلامهم وبرامجهم التلفزيونية بعد أشهر من غياب العروض الترويجية.