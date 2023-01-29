خمسة أسباب وراء تزايد برودة الجسم مع زحف الشيخوخة

شفق نيوز/ شخّص موقع "دويتشه فيله عربية" الألماني، يوم الاحد، خمسة عوارض صحية كأسباب للشعور بالبرودة في الجسم لدى المسنين في العمر.

وذكر الموقع أن زيادة حساسية أجسامنا للبرد أمر طبيعي مع تقدمنا في العمر، إذ فجأة تصبح سترة الصوف غير دافئة بدرجة كافية، ونشعر بشيء من البرد في غرفة المعيشة المضبوطة حرارتها على 22 درجة مئوية، وتصبح اليدان باردتين أكثر مما مضى. زيادة الشعور بالبرد مع التقدم بالعمر وزحف الشيخوخة ليس بالأمر غير المعتاد، بل هو نتيجة لتغيرات جسدية مختلفة.

وبحسب الموقع الألماني فإن خمسة أسباب هي الأكثر شيوعاً لهذا الشعور.

تراجع كفاءة الدورة الدموية

مع تقدم العمر، تصبح الأوعية الدموية أقل مرونة وبالتالي تصبح أقل قدرة على الحفاظ على تدفق الدم. وهذا يؤدي إلى أن يصبح الجسم أقل قدرة على الحفاظ على درجة الحرارة. تعتبر برودة اليدين والقدمين على وجه الخصوص علامة على وجود مشاكل في الدورة الدموية.

الجلد يصبح أرق

أوضح علامات الشيخوخة هي التجاعيد، إذ تتغير بنية الجلد. يتكون جلدنا من طبقات مختلفة، وتحتها يخزن الجسم الدهون. هذه الطبقة من الدهون ليست فقط احتياطي طاقة للجسم، ولكنها أيضاً عازل للحرارة. مع تقدم العمر، تقل سماكة الطبقة العازلة للدهون. نتيجة لذلك، تفقد أجسامنا الحرارة بشكل أسرع من ذي قبل.

تباطؤ الأيض

التمثيل الغذائي هو المسؤول عن تحويل السعرات الحرارية التي نتناولها إلى طاقة. ثم تدعم هذه الطاقة التنفس والدورة الدموية والهضم والعديد من الوظائف الهامة الأخرى. لكن كلما تقدمنا ​​في السن، كلما قلت كفاءة التمثيل الغذائي ما يولد سعرات حرارية أقل، الأمر الذي يؤثر سلباً على وظائف الجسم ومنها تدفق الدم، مما يجعلنا بدوره أكثر شعوراً بالبرد.

الإصابة بأمراض مزمنة

يمكن أن تجعلنا أمراض القلب والغدة الدرقية وفقر الدم والسكري وبعض الأمراض الأخرى نشعر أكثر بالبرودة، خاصة في اليدين والقدمين. العديد من هذه الأمراض تزيد أيضاً من خطر انخفاض درجة حرارة الجسم إلى ما دون 35 درجة، وهو ما يمكن أن يكون خطيراً للغاية.

التأثيرات الجانبية للأدوية

مع تقدم الناس في السن، يتزايد عدد الأشخاص الذين يتناولون الأدوية. بعضها، مثل أدوية ضغط الدم، يمكن أن يسبب برودة اليدين والقدمين، تماماً مثلما يحدث عند انخفاض ضغط الدم.

ماذا يمكنك أن تفعل بهذا الشأن؟

يمكن أن تساعدك النصائح التالية في تدفئة جسمك:

اختر الملابس حسب حساسيتك للبرد.

كن دائم الحركة.

تجنب التعرض للرياح القوية وبشكل مباشر.

تدثر ببطانية إضافية في الليل في حال الضرورة.

راقب وزنك لأن طبقة رقيقة من الدهون تعزل الجسم من الداخل.

تأكد من ارتداء الملابس المناسبة في الطقس الرطب، حيث نتجمد بسرعة أكبر في الطقس الرطب.

إذا شعرت بالمزيد والمزيد من البرودة، أو إذا لاحظت علامات وتغييرات أخرى، عليك مراجعة طبيبك.