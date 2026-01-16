خلل يضرب منصة "إكس" عالمياً

شفق نيوز- واشنطن

تعرضت منصة "إكس"، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، يوم الجمعة، لعطل تقني واسع النطاق، أدى إلى توقف الموقع والتطبيق عن العمل لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

وأفاد مستخدمون بأن المنصة لم تُحمل على الإطلاق، حيث ظهرت شاشات فارغة عند محاولة الدخول، فيما شاهد آخرون رسائل خطأ صادرة عن شركة "كلاودفلير".

غير أن المؤشرات الأولية أوضحت أن الخلل نابع من منصة "إكس" نفسها، وليس نتيجة مشاكل تقنية في خدمات "كلاودفلير".

وخلافاً لأعطال سابقة كانت تُظهر الموقع دون محتوى، فإن العطل الحالي منع تحميل المنصة بالكامل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية.

وسجل موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع الأعطال التقنية ارتفاعاً حاداً في البلاغات عند نحو الساعة الثالثة عصراً بتوقيت المملكة المتحدة، العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما يشير إلى عطل متزامن وعلى نطاق عالمي.

ولا توفر منصة "إكس" صفحة عامة لعرض حالة النظام أو تحديثات الأعطال، في حين أظهرت صفحة حالة منصة المطورين التابعة لها، خلال العطل، أن "جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي".

ويأتي هذا الانقطاع بعد أيام فقط من عطل تقني آخر ضرب المنصة، وسط انتقادات متزايدة تطال شركة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، لا سيما بشأن روبوت الدردشة "غروك"، الذي وُجهت له اتهامات بإنتاج محتوى عنيف ومسيء.

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في عام 2022، أُثيرت مخاوف واسعة من أن تقليص أعداد الموظفين قد يؤثر على استقرار المنصة. ورغم استمرار "إكس" في العمل خلال الفترة الماضية، فإنها شهدت أعطالاً تقنية متقطعة بين الحين والآخر.