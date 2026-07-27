خلل مفاجئ يضرب "إنستغرام" ويتسبب بحذف وتعطيل عشرات الحسابات

شفق نيوز- بغداد

أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، يوم الاثنين، عن وجود "خلل مفاجئ" ‏في منصة إنستغرام تسبب بحذف وتعطيل عشرات الحسابات.‏

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سبب حذف ‏وتعطيل عشرات حسابات المستخدمين على منصة إنستغرام يعود ‏إلى خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تتخذ هذه الأنظمة ‏قرارات سريعة بحذف أو تعطيل الحسابات استنادًا إلى بلاغات ‏كيدية أو وهمية، دون وجود مراجعة بشرية كافية، على الرغم ‏من أن العديد من الحسابات المحذوفة لم ترتكب أي مخالفة.‏

وطالب المركز شركة "ميتا"، المالكة لمنصة إنستغرام، بالتدخل ‏العاجل لمعالجة هذا الخلل، وإعادة الحسابات المتضررة في ‏أسرع وقت ممكن.‏

وتتعرض التطبيقات التابعة لشركة ميتا من ضمنها فيسبوك ‏وانستغرام، إلى توقفات بين فترة وأخرى ما تتسبب بتعطل أو ‏حذف عدد من الحسابات على مستوى دول العالم.‏