خلل مفاجئ يضرب "إنستغرام" ويتسبب بحذف وتعطيل عشرات الحسابات
شفق نيوز- بغداد
أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، يوم الاثنين، عن وجود "خلل مفاجئ" في منصة إنستغرام تسبب بحذف وتعطيل عشرات الحسابات.
وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سبب حذف وتعطيل عشرات حسابات المستخدمين على منصة إنستغرام يعود إلى خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تتخذ هذه الأنظمة قرارات سريعة بحذف أو تعطيل الحسابات استنادًا إلى بلاغات كيدية أو وهمية، دون وجود مراجعة بشرية كافية، على الرغم من أن العديد من الحسابات المحذوفة لم ترتكب أي مخالفة.
وطالب المركز شركة "ميتا"، المالكة لمنصة إنستغرام، بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل، وإعادة الحسابات المتضررة في أسرع وقت ممكن.
وتتعرض التطبيقات التابعة لشركة ميتا من ضمنها فيسبوك وانستغرام، إلى توقفات بين فترة وأخرى ما تتسبب بتعطل أو حذف عدد من الحسابات على مستوى دول العالم.