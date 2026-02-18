خلل مفاجئ في "يوتيوب"

شفق نيوز- متابعة

واجه أكثر من 240 ألف مستخدم في الولايات المتحدة، عطلاً في منصة "يوتيوب".

ووفقاً لموقع "داون ديتكتور دوت كوم"، فإن الشركة سجلت 240707 بلاغات عن مشكلات في المنصة.

من جهتها، قالت المنصة إن خللاً في نظام التوصيات لديها أدى إلى منع ظهور مقاطع الفيديو عبر واجهات يوتيوب (بما في ذلك الصفحة الرئيسية، وتطبيق يوتيوب، ويوتيوب ميوزك، ويوتيوب للأطفال).

كما أشارت في تغريدة على حسابها في "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أنها تعمل على إصلاح شامل للعطل، موجهة الشكر لكل البلاغات التي تلقتها.

وكان عدد من المستخدمين لاحظ سابقاً أن الصفحة الرئيسية تظهر عددًا قليلاً من المقاطع (3–8 فقط)، وتعتمد بشكل أكبر على الـShorts والـPlaylists والPlayables بدلاً من الفيديوهات الطويلة.