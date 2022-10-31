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خلل فني يصيب "انستغرام" ويتسبب بحذف آلاف الحسابات والمتابعين

Category: منوعـات

Date: 2022-10-31T15:07:16+0000
خلل فني يصيب "انستغرام" ويتسبب بحذف آلاف الحسابات والمتابعين

شفق نيوز / أبلغ آلاف المستخدمين لتطبيق "انستغرام"، يوم الاثنين، عن خلل في التطبيق أدى إلى توقفه وحذف الآلاف من الحسابات الشخصية.

وأفادت تقارير إعلامية، بوجود خلل تقني طارئ تعرض له انستغرام، وأدى إلى تعليق حسابات الآلاف أو اختفاء العديد من المتابعين من حساباتهم الشخصية.

وأوضحت التقارير، أن "الخلل بدأ في حوالي الساعة 15:00 وشعر به مستخدمو “التطبيق” في جميع أنحاء العالم، وما يزال سبب الخلل العالمي غير واضح، ويتم التحقق منه في الوقت الحالي.

وتطبيق انستغرام، هو خدمة شبكة اجتماعية أمريكية يُتيح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات وتملكه شركة ميتا، تم إنشاؤه مِن قِبل كيفن سيستروم، ومايك كرايغر، وأُعلن عن إطلاقه للمرة الأولى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010، علمًا أن التطبيق يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم.

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