خلل تقني يضرب فيسبوك وانستغرام.. ومارك يطمئن المستخدمين

شفق نيوز/ أصاب عطل كبير مستخدمي موقع فيسبوك، ومواقع أخرى تابعة لشركة "ميتا"، أدى "لإخراج" عدد كبير من المستخدمين من حساباتهم الشخصية، مساء اليوم الثلاثاء، إلا أنها عادت للعمل بعد أكثر من ساعة على توقفها.

وأبلغ مستخدمون في العراق، بأن خللا تقنيا أصاب منصة فيسبوك لدى أغلب المستخدمين، ما تسبب بتسجيل الخروج من الحساب.

كما أبلغ مئات من المستخدمين حول العالم، يوم الثلاثاء، عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، وفي وقت لاحق تحدث مستخدمون عن خلل مماثل في "إنستغرام".

وسجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.

من جانبه قال مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، في تغريدة له على موقع X (تويتر سابقا)، إن الخلل تقني وسنعيد برامجنا الى العمل.

وبعد نحو أكثر من ساعة، عادت خدمات منصة فيسبوك وانستغرام للعمل بشكل تدريجي في بعض دول العالم.

وهذا الاضطراب في المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، ولا هو بالحادث المعزول، فقد أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.