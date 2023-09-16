خلل بـ"مقاييس التسارع" يتسبب بتحطم مركبة فضاء على سطح القمر

شفق نيوز / أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف، يوم السبت، أن المركبة الفضائية الروسية "لونا-25"، تحطمت على سطح القمر بسبب خلل في مقاييس التسارع.

وقال بوريسوف في مؤتمر صحفي: "محرك التصحيح لم يتوقف عن العمل بناء على معلومات من مقياس التسارع. هذا هو الجهاز الذي يظهر التغيرات في السرعة. والسبب هو عدم تشغيل مقاييس التسارع".

وأضاف أن الخبراء يدرسون أسباب الحادثة. وأوضح أن هناك الآن 16 فرضية حول الأسباب، تم بالفعل فحص 11 منها. وأضاف المدير العام للمؤسسة الحكومية أن من المقرر الانتهاء من التحقيق بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وأشار إلى تلقي كلمات الدعم الأولى "حيال هذا الوضع غير السار" بخصوص حادث "لونا-25" من مدير وكالة "ناسا" الأمريكية بيل نيلسون.

وتعرضت مركبة "لونا-25" الروسية خلال مهمتها إلى القمر، لحادثة "غير عادية"، الأمر الذي حال دون انتقالها إلى مستوى مدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن تحطم "لونا 25" إثر اصطدامها بسطح القمر، بعد أن انحرفت عن مدار القمر المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر. كما أوضحت أنه في 19 أغسطس تم دفع المحطة للانتقال إلى مدار ما قبل الهبوط، وفي حوالي الساعة 14:57 انقطع الاتصال بها.