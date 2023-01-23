خلال 18 يوماً فقط.. عائدات فيلم الرعب (M3GAN)  تتجاوز 100 مليون دولار

شفق نيوز/ حقق فيلم الرعب (M3GAN) أكثر من 100 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي، منذ عرضه يوم 6 كانون الثاني الجاري، كان أغلبها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصلت إيرادات العمل الذي وصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures، إلى 101 مليون و212 ألف دولار، وانقسمت بين 66 مليونًا و107 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و35 مليونًا و105 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وصرح المنتج جيمس وان، من خال حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، قائلاً: "أنا وجيسون بلوم ممتنون لكل الحب والدعم الذي يحظى به فيلمنا M3GON))، ونأمل الحصول على فرصة جديدة لـ مشاهدة جانب جديد من القصة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والخيال العلمي حول “ميجان” M3gan وهى دمية آلية تُشبه البشر، تم تصميمها وبرمجتها بواسطة جيما التي تعمل مهندسة روبوتات في شركة ألعاب الكترونية، وقد تم تصميم M3gan لتكون رفيقة للأطفال، فهي يمكنها الاستماع والمشاهدة والتعلم، بالإضافة إلى أنها تعد صديقة، مُعلمة وراعية للطفل الذي ترافقه. تصبح جيما فجأة الشخص المفترض به رعاية ابنة شقيقتها كادي، الطفلة اليتيمة والبالغة من العمر 8 سنوات. نظرا لأن جيما غير مستعدة لرعاية كادي طوال الوقت، بالإضافة إلى الضغوطات التى تواجهها فى عملها، تقرر جيما أن تهدى الدمية M3gan إلى كادي لترافقها، ولكن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تخيلها.

فيلم M3GAN من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو وحوار أكيلا كوبر، وقصة الفيلم تأليف كل من أكيلا كوبر، وجيمس وان الذى يعمل منتج وكاتب ومخرج، اشتهر بكتابة وإخراج أفلام الرعب مثل SAW، DEAD SILENCE، THE CONJURING، كما عمل كمنتج في عدة أفلام رعب منهم فيلم ANNABELLE ، وهو أيضا منتج في فيلم M3GAN.

فيلم M3GAN من بطولة كل من أليسون ويليامز التي تلعب دور جيما، فيوليت ماكجرو التي تلعب دور الطفلة كادي، إيمي دونالد التي تؤدى دور الدمية M3gan، جينا دافيس التي تؤدي صوت الدمية M3gan ، روني تشينج، وبراين جوردان الفاريز.