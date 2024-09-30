خلال أيام.. القمر يحجب نجوما وكواكب

شفق نيوز/ أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو، يوم الاثنين، أن سكان الأرض سيلاحظون 6 ظواهر مختلفة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيحجب فيها القمر ضوء بعض الكواكب والنجوم والمجموعات النجمية.

وبحسب بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز، فإن في الفترة ما بين 7 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول، سيحجب القمر نجم قلب العقرب، وستكون هذه الظاهرة مرئية لسكان جزيرة سانت هيلينا وجنوب ناميبيا، وستظهر من الساعة 20:09 بتوقيت موسكو في 7 أكتوبر، إلى الساعة 00:40 بتوقيت موسكو في 8 أكتوبر، ولن تكون مرئية لسكان روسيا".

وفي منتصف الشهر، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، من المتوقع أن يحجب القمر كوكب زحل (من الساعة 19:04 إلى الساعة 23:11 بتوقيت موسكو) ، وفي 15 أكتوبر سيحجب القمر كوكب نيبتون (من الساعة 18:11 إلى الساعة 21:57 بتوقيت موسكو)، الظاهرة الأولى سيشاهدها سكان جنوب شرق آسيا وإفريقيا، والثانية سيشاهدها سكان آسيا وإفريقيا وبعض المناطق الروسية.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيحجب القمر عنقود "الثريا" النجمي، وسيلاحظ الظاهرة سكان إفريقيا وآسيا ومناطق جنوب سيبيريا، وفي 21 أكتوبر سيغطي القمر نجم "ناث"، وسيرى هذه الظاهرة سكان المكسيك وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا، وفي 31 أكتوبر سيحجب القمر النجم السنبلي، وسترى هذه الظاهرة في الجزء الأوروبي من روسيا.